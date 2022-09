Nokia X30 5G : le meilleur milieu de gamme de Nokia à ce jour est fabriqué à partir de matériaux recyclés

Nokia plantera 20 arbres pour chaque Nokia X30 vendu

L’IFA 2022 à Berlin n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais il nous laisse déjà avec les premiers lancements de certaines des principales marques présentes au salon. Nokia a été le dernier à présenter sa proposition, menée par le Nokia X30 5G.

Il s’agit d’un smartphone destiné au milieu de gamme, qui se distingue par sa démarche de durabilité qui couvre des aspects tels que la construction à l’aide de matériaux recyclés ou la prise en charge des mises à jour prolongées jusqu’à un minimum de trois ans.

Nokia X30 5G, toutes les infos

Nokia X30 5G Caractéristique Filtrer AMOLED de 6,43 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM 6/8 Go Système opératif androïde 12

Minimum de trois mises à jour système Stockage 128/256 Go appareils photo Arrière:

Grand pixel principal de 50 MP avec OIS 1,0 µm (2,0 µm 4-en-1), f/1,8, 1/1,57″

13 MP Ultra grand angle 123º FoV, f/2.4, 1/3.06″

Frontale :

16MP, 1.0µm (2.0µm 4-en-1), f/2.4, 1/3.06″ Tambours 4200mAh

Charge rapide 33W (chargeur non inclus) Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

USB Type-C

Corps en aluminium et plastique recyclé

Protection IP67

NFC

Wi-Fi 6

Le Nokia X30 a un design sobre, qui met en avant l’association d’aluminium 100% recyclé et de plastique recyclé à 65%. Selon la marque, c’est le smartphone avec la plus petite empreinte écologique à ce jour.

Sa face avant est occupée par un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD +, avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et un trou centré en haut, qui sert à loger la caméra frontale de 16 mégapixels. Le panneau est protégé par du verre Gorilla Glass Victus.

Au dos, construit en plastique, on retrouve un système à double caméra soutenu par le système PureView de Nokia. Il s’agit d’un double appareil photo avec un capteur principal de 50 mégapixels équipé d’une stabilisation optique, avec une ouverture f/1,8 et une taille de 1/1,57 pouces. L’appareil photo secondaire utilise un capteur de 13 mégapixels et est associé à un objectif ultra grand angle.

Nokia a inclus le système Capture Fusion dans le Nokia X30, qui améliore les photos prises avec l’appareil photo ultra grand angle. De plus, les fonctions Dark Vision et Night Selfie sont incluses pour améliorer la qualité des prises de vue nocturnes. L’appareil photo est protégé par le verre Corning Gorilla DX+, qui protège l’objectif des rayures tout en permettant à 98 % de la lumière d’atteindre l’objectif.

Le smartphone embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec un modem 5G intégré, et est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive selon la configuration choisie. En ce sens, le modèle 6 Go est livré avec 128 Go de stockage et le 8 Go avec 256 Go de stockage.

Tout cela est épaulé par une batterie d’une capacité de 4200 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W. Cependant, le chargeur n’est pas inclus, et il faudra en utiliser un compatible avec la technologie USB PD 3.0 pour profiter de sa rapidité.

Android 12 est la version du système d’exploitation qui s’exécute à l’intérieur de ce smartphone, et Nokia garantit qu’il restera mis à jour vers la dernière version pendant au moins trois ans.

Prix ​​et où acheter le Nokia X30

Nokia annonce déjà le X30 5G sur son site officiel, mais il n’est pas encore possible de l’acheter. Son prix est de 579 euros pour le modèle 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage en bleu.