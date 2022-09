Eve présente la prise en charge de Matter avant les stores HomeKit et le lancement de la caméra extérieure « White Edition »

Eve est prête à s’étendre au-delà d’Apple Home avec de nouveaux produits de maison intelligente qui seront compatibles avec la norme Matter, qui devrait être publiée plus tard cet automne. Voici les points forts de l’entreprise à l’IFA.

Nous sommes ravis que Matter soit disponible cet automne… Une multitude de produits Eve compatibles Thread attendent pour aider à façonner la maison intelligente du futur. Jérôme Gackel, PDG d’Eve Systems

L’ancienne gamme Bluetooth d’Eve est désormais une gamme entièrement Thread, offrant 14 produits prêts à prendre en charge Matter. Ces produits, qui fonctionnent actuellement exclusivement avec Apple Home, commenceront à recevoir des mises à jour gratuites du micrologiciel en direct afin qu’au fil du temps, ils puissent être utilisés avec Samsung, Amazon et d’autres appareils.

Voici ce qu’Eve présente lors de l’IFA 2022

Au cours de cet automne/hiver, Eve Systems apportera cinq nouveaux produits avec de nouvelles options pour Eve MotionBlinds en partenariat avec le spécialiste mondial des revêtements de fenêtres Coulisse. Ce seront les premiers moteurs de stores et stores connectés sur le marché à prendre en charge Thread and Matter.

Les moteurs pour stores vénitiens et stores en nid d’abeille rejoignent le moteur Even MotionBlinds for Roller pour former une nouvelle famille de produits.

Eve MotionBlinds for Venetian est conçu pour incliner et soulever les stores en bois et en aluminium, vous permettant de jouer avec la lumière et de créer toute intimité souhaitée. Eve MotionBlinds for Honeycomb, moteur pour stores alvéolaires performant aux excellentes propriétés isolantes, contribue à un confort thermique et acoustique optimal.

De plus, la troisième génération d’Eve Light Switch ajoute non seulement la prise en charge de Thread, mais elle ne sera également plus limitée aux pièces équipées d’interrupteurs unipolaires. Il remplacera désormais également les interrupteurs à trois voies.

Pour ceux qui aiment l’Eve Outdoor Cam, une édition blanche sera disponible. comme l’original, cette version est livrée dans un boîtier métallique robuste et dispose d’une lumière de mouvement autonome à intensité variable avec un boost ultra-lumineux.

Eve Light Switch sera disponible en octobre au prix de 49,95 $ sur le site Web de la société, Amazon, et bientôt Apple. Eve Outdoor Cam White Edition sera disponible en décembre au prix de 249,95 $ sur le site Web de la société et sur Amazon.

