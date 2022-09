La dernière mise à jour du sous-système Windows pour Android apporte de nombreuses améliorations

Microsoft publie une nouvelle mise à niveau incrémentielle du sous-système Windows pour Android. Et la dernière mise à jour incrémentielle s’accompagne d’une multitude de nouvelles améliorations concernant les problèmes généraux de saisie, le redimensionnement des applications, l’accessibilité, la mise en réseau, etc. Il s’agit de la deuxième mise à jour incrémentielle du sous-système Windows pour Android après la mise à jour d’août publiée plus tôt ce mois-ci. La nouvelle mise à jour est étiquetée avec le numéro de version 2207.40000.8.0, lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à jour.

Tout comme la mise à niveau précédente, la nouvelle mise à niveau incrémentielle est limitée aux canaux Windows Insider aux États-Unis et au Japon uniquement. En passant aux modifications, la nouvelle mise à jour apporte un nouveau shim de compatibilité, qui permet aux applications de maintenir leur rapport d’aspect lors du redimensionnement, une meilleure expérience avec les applications qui utilisent des notifications au lieu de la barre de progression, et la prise en charge du shim de compatibilité s’étend au sous-système Windows pour Android. Réglages.

Outre ces modifications, la mise à niveau résout les problèmes de redémarrage de l’application, améliore les paramètres d’accessibilité, les améliorations de la gestion du VPN, le correctif de sécurité mis à jour et d’autres améliorations de la fiabilité. La mise à jour fera également passer la version Amazon Appstore à 60.09. Voici la liste complète des modifications apportées à la nouvelle mise à jour du sous-système Windows pour Android.

Mise à jour du sous-système Windows pour Android (août 2022) – Changelog

Nouveau shim de compatibilité pour permettre aux applications de conserver les proportions tout en prenant en charge le redimensionnement

Améliorations de l’accessibilité de l’application Paramètres du sous-système Windows pour Android

Nouveaux shims de compatibilité dans l’application Windows Subsystem for Android Settings

Correction de problèmes avec le redémarrage des applications

Les applications qui mettent à jour les notifications de toast au lieu d’utiliser des toasts de progression ont un meilleur comportement

Le jeu contrôle la boîte de dialogue d’éducation des utilisateurs pour les applications avec des cales de compatibilité activées

Améliorations avec la gestion du VPN

Correction de la barre de défilement pour la page de compatibilité du sous-système Windows pour les paramètres Android

Les données de plantage de l’utilisateur et les données de plantage de l’application système sont désormais signalées

La notification de toast « Pas d’Internet disponible » est maintenant supprimée

Les toasts Android personnalisés s’affichent désormais correctement

Mise à jour Amazon Appstore 60.09

Mise à jour de sécurité Android

Fiabilité améliorée

Comme je l’ai dit plus tôt, la nouvelle mise à niveau est disponible aux États-Unis et au Japon pour tous les canaux Windows 11 Insider. Oui, vous pouvez mettre à jour votre Windows vers la dernière version disponible à partir de l’application Paramètres.

