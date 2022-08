Si vous vouliez une plus grande intégration entre votre Samsung Galaxy Watch et WhatsApp, cette nouveauté est pour vous

Les appels WhatsApp arrivent sur Samsung Galaxy Watch avec Wear OS, bien que pour l’instant uniquement en « bêta ».

Si vous voulez une smartwatch avec Wear OS, les options Galaxy Watch de Samsung sont probablement les plus adaptées aujourd’hui, d’autant plus qu’en l’absence d’une Pixel Watch qui devra encore patienter, il semblerait que ce soient les montres sud-coréennes qui fassent office de Dev Des appareils pour tester les améliorations et les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde.

La prochaine amélioration ne vient en aucun cas de Google, et c’est que, comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile en suivant la piste des forums Reddit, il semble que WhatsApp soit sur le point d’amener les appels VoIP via sa plateforme vers la Galaxy Watch de Samsung. , ou du moins c’est ce que disent certains utilisateurs des versions bêta de WhatsApp.

Et c’est que sur la base des captures d’écran présentées et des détails indiqués, la version bêta du numéro WhatsApp 2.22.19.11 inclut déjà la possibilité de répondre et de passer des appels vocaux via WhatsApp sur les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5.

Dans tous les cas, ne courez pas chercher directement l’application WhatsApp sur vos montres avec Wear OS 3, car cette option est incluse dans l’application WhatsApp pour les smartphones liés sans qu’aucune version native de WhatsApp pour les smartwatches ne soit encore disponible.

Il s’agit toujours d’un test dans les versions « bêta » et bien sûr, WhatsApp ne devrait pas lancer prochainement une application pour les smartwatches, bien que très bientôt, vous pourrez également répondre aux appels WhatsApp sur les smartwatches avec Wear OS.

https://Netcost-security.fr/samsung/samsung-galaxy-watch5-pro-review

La fonctionnalité semble être la même quel que soit le modèle de Galaxy Watch utilisé, pouvant répondre aux appels reçus sur la plate-forme WhatsApp directement depuis la montre, comme nous le faisons avec tout autre appel via les réseaux mobiles conventionnels.

Cependant, comme vous le verrez, les écrans d’appel affichés par la Galaxy Watch4 sont différents de ceux affichés par la Galaxy Watch5, cette dernière affichant le même écran d’appel standard One UI avec l’image de l’appelant si elle existe dans notre galerie de contacts. , tandis que la Galaxy Watch4 présente une nouvelle image avec un fond noir, les données de l’appelant et le logo de l’application d’origine de la notification.

On ne sait pas si ce changement est dû au fait qu’on est toujours face à une fonctionnalité qui n’a pas été complètement développée, et évidemment, bien que la nouvelle avec le logo WhatsApp semble plus logique, il est trop tôt pour dire quel écran sera être le définitif pour identifier les appels de tel ou tel service sur les montres avec Wear OS.

Ce qui semble clair, c’est que les développeurs de Meta veulent étendre les fonctionnalités de WhatsApp sur les smartwatches, et bien qu’une application native ne soit pas attendue prochainement, il est bon que nous puissions répondre aux appels de nos montres de la même manière que les appels reçus de mobile réseaux. .

Reste maintenant à attendre que cette nouveauté soit incluse dans les versions stables de WhatsApp ! Nous savons déjà que cela prendra un peu plus de temps…

Seul Samsung peut tenir tête à la toute puissante Apple Watch