Source : découpe de l’écran de l’iPhone 14 Pro pour afficher les indicateurs de confidentialité de l’appareil photo et du microphone ; l’application Appareil photo repensée est également à venir

La grande nouvelle d’Apple du jour est que l’iPhone 14 Pro utilisera apparemment un logiciel pour que les deux nouvelles découpes d’affichage ressemblent à une découpe transparente.

Pourquoi Apple fait-il ce changement ? Une source connaissant les plans d’Apple raconte Netcost-security.fr que l’espace entre les deux découpes sera utilisé pour afficher les indicateurs de confidentialité pour le microphone et la caméra. Le changement aidera également à une refonte de l’application Appareil photo elle-même.

La rumeur aujourd’hui est que les découpes en forme de pilule et de trou dans l’écran de l’iPhone 14 Pro seront pontées par un logiciel. Apple va essentiellement noircir la zone entre les deux découpes. Cela donnera l’illusion qu’il s’agit « d’une large découpe en forme de pilule », selon Bloomberg.

Alors qu’il semblait initialement que ce serait essentiellement un espace mort, ce n’est pas vraiment le cas. Selon une source proche des projets d’Apple, la société utilisera cet espace pour rendre plus visibles ses indicateurs de confidentialité pour la caméra et le microphone.

Actuellement, Apple place un très petit point orange dans le coin supérieur droit de l’écran lorsqu’une application utilise le microphone de votre iPhone. Un point vert apparaît lorsqu’une application utilise l’appareil photo de votre iPhone. Sur l’iPhone 14 Pro, Apple va déplacer ces indicateurs et les rendre beaucoup plus visibles.

L ‘«espace mort» entre les deux découpes d’affichage sur l’iPhone 14 Pro sera utilisé pour afficher ces indicateurs de confidentialité verts et jaunes. L’objectif d’Apple, selon notre source, est de rendre l’expérience plus similaire à un MacBook, qui dispose d’une LED verte toujours visible lorsque l’appareil photo est utilisé.

Cela permettra également à Apple d’afficher les points verts et oranges en même temps lorsque l’appareil photo et le microphone sont tous deux utilisés. Actuellement, Apple n’affiche que le point vert, même si une application accède à la fois à la caméra et au microphone.

De plus, Apple prévoit actuellement de permettre aux utilisateurs d’appuyer sur ces indicateurs pour voir une liste claire des applications qui utilisent (et ont peut-être récemment utilisé) le microphone et la caméra.

Pour terminer, Netcost-security.fr’s source ajoute qu’Apple prévoit également une refonte de l’application Appareil photo où la plupart des commandes sont déplacées vers la partie supérieure de l’écran.

Des commandes telles que le bouton flash et le bouton Live Photo sont désormais positionnées dans la barre d’état, tandis que des paramètres photo et vidéo plus granulaires se trouvent directement sous les découpes d’affichage. Cette modification donnera aux utilisateurs une vue plus large de l’aperçu de la caméra en déplaçant les commandes vers le haut et en déplaçant certaines d’entre elles dans la barre d’état.

Les images ci-dessus montrent ces changements. Ce sont des maquettes basées sur les informations de notre source.

Ces optimisations pour la nouvelle découpe d’affichage de l’iPhone 14 Pro sont celles qu’Apple a testées et prévoit actuellement de mettre en œuvre. Étant donné qu’il s’agit de fonctionnalités logicielles plutôt que de fonctionnalités matérielles, elles pourraient cependant être modifiées ou supprimées complètement en fonction des tests finaux. On nous dit que la refonte de la caméra en particulier n’est toujours pas entièrement verrouillée.

En dehors de ces indicateurs de confidentialité, Apple prévoit actuellement d’afficher l’espace mort entre les deux découpes en noir pur pour créer l’illusion qu’il s’agit d’une découpe continue.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :