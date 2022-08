Instagram vous permettra de désactiver les publications contenant certains sujets, mots ou même des emojis

Le réseau social de la photographie teste une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de personnaliser en détail le contenu qu’ils souhaitent voir dans leur flux.

Sur Instagram, ils sont occupés et n’arrêtent pas de travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Si en mai dernier nous parlions déjà d’une nouveauté pour voir les flux en plein écran et il y a quelques jours nous parlions de Photo Dump, il convient de mentionner que le réseau social de photographie appartenant à Meta apporte plus de nouveautés dans sa manche.

Comme nous l’avons appris grâce aux développeurs XDA, le siège social d’Instagram étudie une fonction pour filtrer le contenu. L’idée est qu’à l’avenir, nous pourrons couper les coins ronds et masquer le contenu qui va au-delà des photos dans nos applications respectives.

Un flux plus adapté à ce que l’on veut voir

Les tests, qui sont déjà en cours, visent à s’assurer que les utilisateurs reçoivent un contenu recommandé beaucoup plus en phase avec leurs préférences. C’est du moins la théorie. Et comment vont-ils faire depuis Instagram pour que l’utilisateur y parvienne ?

Grâce à cette nouvelle fonction, l’utilisateur pourra marquer le contenu qu’il ne souhaite pas voir de deux manières : soit comme contenu sensible, soit comme contenu qu’il ne souhaite pas voir. C’est une solution intéressante sur le papier, et en plus plusieurs articles peuvent être inclus dans la sélection en même temps. Nous rappelons que vous pouvez déjà choisir des éléments que vous ne souhaitez pas voir, mais vous devez marquer les contenus un par un.

Nous parlions au début que le masquage de contenu allait au-delà des images, et c’est que cette nouvelle fonction qui est en cours de test permettra non seulement de filtrer par images, mais aussi par mots, thèmes, hashtags et même emojis. Pour l’instant, depuis Instagram, il n’a pas été question d’une date à laquelle nous pourrons profiter de cette fonction.

Il convient de noter que, ces derniers temps, Instagram a déployé beaucoup d’efforts pour vérifier l’âge des utilisateurs dotés d’intelligence artificielle. De plus, il a depuis longtemps introduit des moyens de limiter le contenu sensible dans le cadre d’une longue liste de nouvelles fonctionnalités.

