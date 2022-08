Verizon vs AT&T : quel opérateur est le meilleur choix pour les acheteurs d’iPhone 14 ?

Vous envisagez de changer d’opérateur alors que vous envisagez de passer à l’iPhone 14 ? Avec une forte concurrence sur le marché, les principaux transporteurs américains offrent des incitations attrayantes aux nouveaux clients. Ci-dessous, nous nous concentrerons spécifiquement sur Verizon vs AT&T, y compris comment ils se comparent à la vitesse, comment trouver des cartes de couverture du monde réel, comment tester Verizon gratuitement instantanément avec un iPhone eSIM, et plus encore.

Verizon vs AT&T : Quel opérateur vous convient le mieux ?

Couverture

TL;DR

Les cartes de couverture de Verizon et AT&T auront l’air solides sur leurs sites Web, alors voici quelques conseils pour comprendre comment la couverture sera vraiment :

Vérifiez la couverture avec l’application tierce indépendante Opensignal Opensignal obtient des données du monde réel à partir de millions d’appareils et de milliards de mesures

Obtenez une comparaison rapide de la couverture avec Signalchecker

Faites un essai eSIM gratuit pour tester la couverture (disponible avec Visible/Verizon et T-Mobile, non proposé par AT&T)

Discutez avec des amis, des membres de votre famille ou des personnes au travail qui utilisent le transporteur que vous envisagez

Alors que Verizon a été en tête pour avoir le plus de clients (et le fait toujours) avec la couverture la plus large au cours de la dernière décennie, AT&T a également une forte empreinte de couverture 4G/LTE.

Cependant, Verizon a lancé une couverture 5G UWB dans 1 700 villes américaines plus tôt cette année et a récemment remporté la première place pour la qualité des performances dans une étude de JD Power.

La rapidité

TL;DR

Verizon a les vitesses de pointe les plus rapides si et où vous avez une couverture 5G UWB

AT&T à la traîne

T-Mobile a les vitesses 5G moyennes les plus rapides avec une couverture plus médiane

Comme la couverture, la vitesse d’un opérateur dépendra d’un ensemble de facteurs tels que votre emplacement, votre appareil, la force du signal, la congestion du réseau, etc.

Si vous vivez dans une zone métropolitaine ou dans une petite ville, les vitesses peuvent être très différentes. Verizon est en tête avec les vitesses les plus rapides de plus de 1 000 Mbps si vous disposez d’une couverture 5G UWB. Mais gardez à l’esprit que ce n’est pas toujours disponible.

Voici un aperçu de la façon dont les trois principaux transporteurs se comparent pour les vitesses moyennes aux États-Unis dans les études d’Ookla et d’Opensignal à l’été 2022 :

Les résultats d’Opensignal montrent des vitesses de téléchargement moyennes 5G aux États-Unis au deuxième trimestre 2022.

Essais eSIM gratuits et instantanés

Alors qu’il était difficile d’essayer un nouveau transporteur dans le passé, la prise en charge eSIM sur iPhone et autres smartphones a ouvert une nouvelle possibilité.

Visible (Verizon) et T-Mobile profitent de la technologie pour que les clients puissent tester instantanément leurs réseaux gratuitement aux côtés de leur opérateur existant.

Avec les essais eSIM, vous pouvez voir simultanément le signal de votre opérateur actuel et celui que vous testez. Et vous pouvez décider de continuer à utiliser votre opérateur et votre numéro existants pour les appels téléphoniques tout en utilisant l’essai pour les données mobiles.

Verizon contre AT&T : Prix

Cet été, Verizon a lancé un forfait illimité plus abordable :

Avec cette tarification entre Verizon et AT&T est très proche. Verizon est moins cher pour le forfait illimité de base et AT&T est un peu moins cher pour le forfait illimité premium.

Gardez à l’esprit que ces prix peuvent varier en fonction du nombre de lignes dont vous avez besoin.

Forfait/prix Verizon AT&T De base illimité 30 $/par téléphone avec paiement automatique et 4 lignes –

10 à 25 $ de réduction sur le compte total pour les militaires/vétérinaires/premiers intervenants 35 $/par téléphone avec paiement automatique et 4 lignes ou 26,50 $/par téléphone pour militaire/vétérinaire/1er intervenant avec 4 lignes Mise à jour illimitée 35 à 45 $/par téléphone avec paiement automatique et 4 lignes – 10 à 25 $ de réduction sur le compte total pour les militaires/vétérinaires/premiers intervenants 40 $/par téléphone avec paiement automatique et 4 lignes ou 30 $/par téléphone pour militaire/vétérinaire/1er intervenant avec 4 lignes Premium illimité 55 $/par téléphone avec paiement automatique et 4 lignes – 10 à 25 $ de remise totale sur le compte pour les militaires/vétérinaires/premiers intervenants 50 $/par téléphone avec paiement automatique et 4 lignes ou 37,50 $/par téléphone pour militaire/vétérinaire/1er intervenant avec 4 lignes

Incentives et offres

Les deux transporteurs offrent (au moment de la rédaction) jusqu’à 700 $ ou 800 $ pour un échange lors de l’achat d’un nouvel appareil. Verizon propose un meilleur crédit Apportez votre propre appareil avec le forfait Disney + inclus avec certains de ses forfaits illimités.

De plus, les opérateurs lancent généralement des incitations agressives lors du lancement des nouveaux iPhones, alors gardez un œil sur cela.

Des incitations Verizon AT&T Reprises Jusqu’à 800 $ Jusqu’à 700 $ Frais de résiliation anticipée ou couverture du solde de l’appareil – – Apportez votre propre crédit d’appareil Jusqu’à 500 $ Jusqu’à 250 $ Service de streaming vidéo inclus Pack Disney+ –

Enfin, Verizon cède jusqu’à 50% de l’Internet domestique 5G à ses clients mobiles.

Meilleures alternatives abordables aux principaux transporteurs

Si la réduction du coût de votre facture de téléphone est une priorité, consultez notre guide complet sur les meilleurs forfaits iPhone abordables.

Nous passons en revue les principaux réseaux utilisés par chaque fournisseur, les fonctionnalités clés et plus encore avec des forfaits à partir de seulement 10 $ par ligne.

Conclusion Verizon contre AT&T

En ce qui concerne la couverture, les performances et le prix, pour Verizon vs AT&T, Verizon arrive en tête.

Avantages de Verizon :

Performances de qualité supérieure (étude récente de JD Power)

Excellente couverture globale

Vitesses les plus rapides lorsque la 5G UWB est disponible et vitesses moyennes plus rapides qu’AT&T

Nouveau forfait illimité à partir de 30$/ligne

J’espère que vous avez maintenant une image claire de la façon dont les principaux opérateurs se comparent, comment vérifier la couverture du réseau dans le monde réel et démarrer un essai eSIM sans tracas (Verizon via Visible). Merci d’avoir lu notre guide sur Verizon vs AT&T !

Si vous êtes curieux de savoir comment AT&T se compare à T-Mobile et Verizon, nous avons un guide qui comprend les trois :

