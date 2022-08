Le plus avancé d’Amazfit est réglé sur des creux historiques, ni Samsung ni Apple ne peuvent avec lui

Amazfit possède l’un des catalogues les plus complets du marché des montres connectées.

Malgré les grosses Apple Watch et Samsung Galaxy Watch, Amazfit reste aujourd’hui l’une des meilleures alternatives aux smartwatches haut de gamme. Le catalogue de montres Amazfit-Xiaomi est plus complet chaque année, et vous pouvez acheter des modèles d’il y a 3 ans en ce moment sans problème, ce sont toujours d’excellentes options. Aujourd’hui la plus aboutie, l’Amazfit GTR 3 Pro peut être à vous pour 199 169 euros sur Amazon.

Si vous avez besoin d’une montre qui mesure tous vos paramètres, votre activité quotidienne, la qualité de votre sommeil et qui soit utile pour transporter votre agenda et vos notifications à votre poignet, cette Amazfit GTR 3 Pro est l’une des meilleures qui ait été réalisée ces dernières années. ans, et aujourd’hui il a le meilleur prix de son histoire.

Amazfit GTR 3 Pro

Achetez la montre la plus recommandée et la plus puissante pour 169 euros

La montre la plus aboutie du constructeur chinois n’a rien à envier à l’Apple Watch de l’époque. Tout d’abord, nous avons un bel écran Amoled haute résolution de 1,45 pouces (331 PPI) qui occupe 70,6 % de l’avant et atteint une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits. Nous pouvons y configurer et personnaliser des centaines de sphères différentes à notre guise. Nous pouvons même choisir entre 23 sphères totalement personnalisables et entre 15 dynamiques.

C’est une montre très résistante, aussi bien à l’eau (jusqu’à 50 mètres de profondeur) qu’à la poussière ainsi qu’au passage du temps. Sa batterie nous donnera environ 12 jours d’autonomie avec une seule charge avec une utilisation typique. Si l’utilisation est intense, nous aurons 6 jours, avec le GOS toujours connecté pendant environ 35 heures (c’est déjà plus que les 18 heures de l’Apple Watch) et cela peut nous donner jusqu’à 30 jours si nous faisons un usage basique de ce.

Cette montre sportive et élégante vous conviendra en toute occasion.

Parfois on n’a pas envie d’utiliser nos doigts pour se déplacer dans les menus, pour cela cette Amazfit GTR 3 Pro possède une belle couronne en aluminium. Il permet un défilement simple, fluide et fluide de tous les menus. Et attention, car nous avons Alexa intégré, pour l’utiliser à la fois lorsque nous avons une connexion WiFi et lorsque nous n’en avons pas. Cela nous aidera également à choisir un mode sportif avant l’activité avec notre voix ou à préparer un chronomètre ou à régler des alarmes sans toucher l’écran.

Au niveau des capteurs, dans cet Amazfit GTR 3 Pro, étant le plus avancé, nous ne manquons de rien : fréquence cardiaque sur 24 heures, saturation en oxygène, contrôle du sommeil, contrôle menstruel, podomètre, altimètre, boussole, accéléromètre et GPS intégré de haute précision, pour ne jamais se perdre en montagne. Il a une reconnaissance intelligente de jusqu’à 8 activités, parmi lesquelles on trouve la course en plein air, le vélo ou le rameur, entre autres. Ceci, ajouté aux plus de 150 modes sportifs préinstallés et à son coach intégré, nous avons l’une des meilleures montres de sport de l’histoire.

Amazfit GTR 3 Pro

De plus, nous avons un microphone et un haut-parleur dans la montre elle-même, pour pouvoir tenir des conversations avec n’importe qui, tant que le mobile y est connecté via Bluetooth. Cette offre comprend des modèles de couleur noir (gris foncé) et marron (bronze). Et au cas où vous vous poseriez la question, son bracelet de 22 mm est interchangeable avec d’autres compatibles que vous pouvez acheter sur Amazon à des prix raisonnables.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.