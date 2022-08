Pas seulement l’iPhone : 5 téléphones Android qui seront également lancés en septembre

Si vous pensiez que septembre n’était que le mois de l’iPhone, mieux vaut jeter un œil à ce que le reste des marques a préparé

La dernière ligne droite de l’année est particulièrement riche en nouveautés dans le secteur de la téléphonie mobile. Certains des principaux fabricants ont quitté les derniers mois de 2022 pour annoncer au monde leurs gros paris pour le reste de l’année, et septembre sera l’un des mois avec la plus grande fréquence de lancements.

Et c’est que le mois de septembre n’est pas seulement le mois de l’iPhone. En plus des nouveaux iPhone 14 et 14 Pro, nous assisterons à l’arrivée de nombreux autres smartphones que les marques présenteront tout au long du mois de septembre, à partir du premier jour du mois.

Sony Xperia 5 IV – 1er septembre

Profitant de la célébration de l’IFA 2022 à Berlin qui se déroule la première semaine de septembre, Sony a confirmé qui présentera la nouvelle génération de son format compact phare.

Le Sony Xperia 5 IV sera une réalité le 1er septembre et viendra accompagner le Xperia 1 IV sur le segment haut de gamme au sein du catalogue de l’entreprise.

On ne sait pas encore grand-chose à son sujet, mais compte tenu de l’histoire de la marque, il n’apportera probablement que peu de changements par rapport au Xperia 1 IV au-delà d’un format plus compact avec un écran plus petit.

Série Huawei Nova 10 – 2 septembre

Bien qu’il n’ait pas confirmé la date exacte de son arrivée, Huawei oui c’est confirmé que les modèles de la série Nova 10 seront présents à l’IFA 2022 à Berlin qui débute le vendredi 2 septembre.

A ce jour, ses caractéristiques ne font pas mystère, puisque les deux modèles qui composent la gamme ont déjà été présentés en Chine il y a quelque temps. Il s’agit de deux appareils destinés au segment milieu de gamme premium, qui se distinguent par l’équipement d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G 4G, un design raffiné avec un écran incurvé et un corps en verre, une charge ultra-rapide et une caractéristique unique : le premier caméra frontale à zoom optique vue sur un mobile.

Série POCO M5 – 5 septembre

Une autre marque qui a déjà confirmé ses plans pour ce mois de septembre est POCO. La sous-marque Xiaomi présentera le 5 septembre à 14h00, heure espagnolesa nouvelle famille de smartphones abordables, composée des POCO M5 et POCO M5.

Il a déjà été dit qu’ils arriveront avec un processeur MediaTek Helio G99 et un écran 90 hertz dans le POCO M5. Sur les M5, pour l’instant, on ne connaît pas trop de détails.

Huawei Compagnon 50 – 6 septembre

Huawei ne suffit pas avec le Nova 10, et le 6 septembre, il célébrera la présentation de sa nouvelle série de produits phares en Chine Mate 50. On s’attend à ce que la famille se compose d’au moins trois modèles, et que son approche Le le principal est la photographie, grâce à un système de caméra très avancé qui sera un pas en avant par rapport au système de caméra du Huawei P50 Pro.

Motorola bord 30 – 8 septembre

Motorola a déjà fixé le 8 septembre dans le calendrieret ce sera le jour où nous assisterons à la présentation d’une nouvelle famille de téléphones mobiles de la série Motorola edge.

Au début, tout semblait indiquer que le modèle phare de cet événement serait le Motorola edge 30 Ultra. Cependant, nous avons récemment vu des rumeurs parler d’un énième modèle : le Motorola edge 30 Neo

Ce sont les mobiles Android que l’on espère voir tout au long du mois de septembre. Cependant, ils ne sont pas les seuls, et il est fort probable que dans les prochains jours, les marques qui n’ont pas encore annoncé d’événements pour ce mois-ci se joignent à eux et décident d’annoncer leurs nouveaux paris.

Septembre, par ailleurs, servirait d’aperçu de ce qui est à venir au cours du mois d’octobre, avec Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro comme principaux protagonistes du dixième mois de l’année.