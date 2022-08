Le Samsung Galaxy S21 est mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 Beta

Cette mise à jour arrive sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra britanniques avec la version de firmware G99xBXXU5ZVHE.

Samsung a commencé à publier la mise à jour One UI 5.0 Beta basée sur Android 13 sur ses terminaux haut de gamme et après son arrivée récente sur le Galaxy S22, c’est maintenant au tour de ses fleurons 2021.

Ainsi, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 Beta sur le Samsung Galaxy S21.

Android 13 arrive sur le Galaxy S21 avec One UI 5.0 Beta

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 Beta arrive sur Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra au Royaume-Uni avec la version de firmware G99xBXXU5ZVHE et a une taille de téléchargement de 1957,47 Mo.

Cette nouvelle version du logiciel comprend un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles il faut souligner une nouvelle palette de couleurs améliorée pour personnaliser l’interface utilisateur, des widgets empilés, des fonds d’écran séparés pour chaque contact et la possibilité de configurer la langue de chaque application.

Cette mise à jour vous donne également la possibilité de modifier la collection de fonds d’écran de votre écran de verrouillage, de personnaliser la barre d’espace de votre clavier Samsung et d’extraire du texte à partir d’images ou directement via l’appareil photo. De plus, la firme coréenne a amélioré la conception des notifications et des paramètres rapides, l’interface Samsung DeX avec de nouveaux gestes et raccourcis clavier physiques, et la recherche dans l’application My Files, puisque vous pouvez désormais rechercher des informations dans des images et des documents.

Avec cette nouvelle version du micrologiciel, l’application appareil photo de Samsung a amélioré les histoires, les filtres et simplifié certaines tâches telles que le zoom avec un doigt, le retour au mode photo et l’utilisation du téléobjectif en mode nourriture. .

Cette nouvelle fonctionnalité Android 13 protège vos données privées

Si vous possédez l’un des terminaux de la série Galaxy S21 et que vous souhaitez mettre à jour votre appareil vers Android 13 avec One UI 5.0 Beta, il vous suffit d’installer l’application Samsung Members, dont nous vous laissons le lien de téléchargement direct sous ces lignes, connectez-vous avec votre compte auprès de Samsung et cliquez sur la bannière du programme One UI 5.0 Beta pour enregistrer votre appareil.

Google Play Store | Membres Samsung

