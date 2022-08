Google Chrome 105 est maintenant disponible : ce sont les nouveautés qui arrivent sur le navigateur

Une nouvelle version de Google Chrome commence à être disponible aujourd’hui pour tout le monde

Une nouvelle version de Google Chrome commence à toucher les utilisateurs de navigateurs du monde entier. Des millions de personnes autour de la planète commenceront aujourd’hui à recevoir la mise à jour de Chrome 105, la version la plus récente, qui introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes destinées à toutes les plateformes où le navigateur est disponible.

Google lui-même a annoncé la nouvelle de Chrome 105 sur son blog officiel, précisant qu’il s’agit d’une mise à jour importante, qui intègre une bonne poignée de changements intéressants. Passons-les tous en revue.

Toute l’actualité de Chrome 105

Chrome 105 est disponible sur les deux plates-formes de bureau, ainsi que sur Android et iOS. Certains des changements visent un type d’appareil, tandis que d’autres affecteront davantage le reste.

En ce sens, la version de Chrome pour Android lance la prise en charge de l’API Picture-in-Picture intégrée au système, de sorte que le fonctionnement des vidéos lues dans une fenêtre flottante via Chrome devrait offrir des performances améliorées et un plus grand nombre de fonctions.

D’autre part, Chrome 105 offre désormais aux développeurs de pages Web et d’applications la possibilité de placer des contrôles dans la barre de titre du navigateur, exploitant ainsi mieux l’espace de la fenêtre. Bien sûr, ce changement n’affecte que la version de Chrome pour les plates-formes de bureau, telles que Windows ou macOS.

Un autre changement ciblé sur la version de bureau de Chrome est la possibilité de personnaliser la fonction de recherche dans les sites Web grâce à la nouvelle API Custom Highlight. Avec lui, les développeurs auront la possibilité d’ajuster cette fonctionnalité à leur guise, dans le but d’offrir une expérience personnalisée en fonction de chaque site Web.

En plus de ces changements, Chrome 105 introduit de nombreux autres changements destinés aux développeurs, que Google a expliqués à travers une vidéo sur sa page développeur.

TéléchargerGoogle Chrome 105

Il est possible de télécharger la dernière version de Google Chrome sur toutes les plateformes où le navigateur est disponible. Les utilisateurs d’Android ou d’iOS vont simplement sur Google Play ou l’App Store pour vérifier les mises à jour, et si c’est le cas, téléchargez la dernière version disponible.

Pour les plates-formes de bureau, il est possible d’obtenir Chrome 105 à partir du site Web officiel du navigateur. S’il est déjà installé, téléchargez simplement la dernière mise à jour et installez-la via les paramètres de Chrome.