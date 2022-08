Seul Samsung peut tenir tête à la toute puissante Apple Watch

La Galaxy Watch a atteint un niveau supérieur et Samsung est déjà numéro 2 sur le marché des montres intelligentes, bien qu’à Cupertino, ils continuent de dominer le secteur grâce à leur Apple Watch à succès.

Une fois de plus, ce sont les experts de Counterpoint Research qui ont voulu nous peindre le marché des appareils mobiles au cours de ce dernier Q2 de 2022 que nous avons terminé il y a quelques semaines, et ils le font en s’arrêtant maintenant dans un secteur comme les smartwatches où Apple joue avec avantage et Samsung gagne plus de terrain alors que sa Galaxy Watch mûrit déjà avec le système d’exploitation Wear OS de Google en son cœur.

En fait, nous avons déjà un détail curieux et intéressant pour commencer, et c’est que dans un scénario mondial de chutes généralisées, il semble que les montres intelligentes tiennent le coup, en croissance de 13 % sur un an au cours de ce deuxième trimestre 2022. , encore une fois avec l’Inde comme grand moteur de croissance.

Non seulement ce fait est curieux pour nous, car les consultants de Counterpoint eux-mêmes ont été assez surpris dans la note publiée, après que tous les indicateurs anticipaient des tendances à la baisse en raison de la crise de l’inflation, des conflits géopolitiques et des vagues interminables du coronavirus.

En tout cas, il semble qu’en Inde les gens adoptent massivement ce type de wearables avec une croissance de 347%, ce qui a propulsé son marché à la deuxième place mondiale après l’Amérique du Nord et dépassant la Chine. Bien sûr, les smartwatches vendues en Inde ne dépassent pas les 50 dollars en prix moyen avec les principales marques locales comme principaux protagonistes.

Voyons et analysons un peu plus toutes ces données… Voulez-vous nous rejoindre ?

Chiffres et clés du marché de la montre connectée en 2022

Par région, le marché nord-américain continue en première position avec Apple comme grande incitation, et c’est que ceux de Cupertino ont réussi à augmenter les quotas de vente de leur Apple Watch de 8% d’une année sur l’autre.

Samsung a réussi à se hisser à la deuxième place du podium avec une croissance remarquable de 40% sur un an, qui s’explique par le grand changement de plateforme de sa Galaxy Watch4 en 2021, adoptant à nouveau le Wear OS de Google au détriment de Tizen pour portables.

Huawei est le leader du secteur des montres connectées en Chine, mais son marché domestique a chuté de 10% sur un an en raison d’une contraction assez forte de la demande, ce qui a fait perdre à Shenzhen la deuxième place mondiale sans espoir de reconquête. cela en raison de blocages commerciaux. Amazfit chute également de 11 % d’une année sur l’autre, entraînée par de faibles ventes en Chine.

Xiaomi est également un acteur majeur sur ce créneau de marché, dans lequel il a progressé de 13% avec ses montres sans gagner beaucoup de présence sur un marché indien clé de la croissance, et où les fabricants locaux comme Fire-Boltt ont fortement augmenté.

De son côté, Garmin tombe à la septième place avec ses montres connectées spécifiques au sport, bien que ses marges soient plus élevées et que les experts nous disent qu’en termes de bénéfices, la marque du Kansas est troisième au classement général après Samsung et Apple.

Así pues, y ya por resumiros la foto del mercado de smartwatches, es en Norteamérica donde más triunfan los relojes inteligentes, por lo que dado que allí Apple es dueña y señora del sector no es de extrañar que los de Cupertino comanden este mercado con mano fer. Samsung grandit aussi désormais à l’abri de Google, tandis que la Chine et l’Europe chutent ostensiblement et qu’en Inde les montres ultra-bon marché de ses firmes locales triomphent.

Nous pourrions donc résumer une si grande quantité de données !

