Ces 3 téléphones Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI

Si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi, oubliez de recevoir les nouvelles versions de MIUI.

Récemment, nous vous avons révélé les 8 terminaux Xiaomi qui vont commencer à se mettre à jour vers Android 13 et maintenant nous en venons à parler du revers de la médaille, puisque le géant chinois continue de laisser certains de ses plus anciens smartphones sans support, qui sont n’est plus compatible avec les futures versions d’Android.

Ainsi, désormais, grâce au support Gizmochina, nous venons d’apprendre que trois autres mobiles Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI, la couche de personnalisation de la firme chinoise.

Plus de mises à jour pour les Xiaomi Mi 8, Mi 9 et Redmi 7A

Xiaomi a récemment mis à jour sa page de support produit avec l’inclusion de trois nouveaux appareils dans sa liste de fin de support (EOS), ce qui indique qu’aucun de ces trois terminaux ne recevra plus de mises à jour de sécurité ou de nouvelles versions de MIUI.

Les trois téléphones Xiaomi et Redmi que la marque chinoise a laissés sans support sont les suivants :

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 9

Redmi 7A

Deux de ces terminaux, le Xiaomi Mi 8 et le Redmi 7A, ont été lancés sur le marché en 2018 tandis que le Xiaomi Mi 9 est arrivé l’année suivante, en février 2019, ce qui indique que les deux premiers bénéficient du support de la marque depuis 4 ans et le troisième l’a reçu pendant 3 ans.

C’était quelque peu prévisible, car aucun de ces trois mobiles n’a été mis à jour vers MIUI 13 et la dernière version du système d’exploitation de Xiaomi qu’ils ont reçue et recevront était MIUI 12.5.

Avec cette nouvelle mise à jour, la liste de fin de support de Xiaomi comprend déjà un total de 81 téléphones, dont 43 sont Xiaomi et les 38 restants sont Redmi.

