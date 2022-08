La pénurie de puces de 50 ¢ est un bottleneck (goulot d’étranglement) pour l’industrie des puces de 600 milliards de dollars, selon TSMC

Il y a eu des rapports contradictoires dans l’industrie des puces sur le moment où nous pourrions nous attendre à la fin de la pénurie mondiale de puces, mais le fabricant de puces Apple TSMC dit que cela ne se produira pas de si tôt.

Le nombre croissant de puces bas de gamme utilisées dans tout, des smartphones aux voitures, indique que la production peut être freinée par un manque de puces banales coûtant aussi peu que 50 cents…

Introduction à la pénurie de copeaux

Nous avons déjà résumé ce problème.

La pénurie mondiale de puces a été créée par un ensemble de facteurs. Celles-ci incluent une demande accrue de technologie pendant la pandémie, une interruption de la production liée au COVID-19 et une demande croissante de puces par les constructeurs automobiles, car les voitures dépendent d’un nombre croissant d’unités de microprocesseur.

Le plus gros problème ne concerne pas les processeurs et les GPU, mais des puces beaucoup plus banales comme les pilotes d’affichage et les systèmes de gestion de l’alimentation. Ces puces relativement peu technologiques sont utilisées dans un grand nombre d’appareils, y compris ceux d’Apple.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé que les contraintes d’approvisionnement coûtaient à Apple 6 milliards de dollars en deux trimestres et a averti que le coup pourrait atteindre 8 milliards de dollars.

Un rapport récent indique qu’il y a eu des pénuries dans sept catégories de puces et que quatre d’entre elles continueront d’être affectées tout au long de 2022.

L’industrie des puces est toujours aux prises avec des puces bas de gamme vitales

Bloomberg rapporte que si TSMC est peut-être mieux connu pour fabriquer les puces extrêmement complexes des séries A et M d’Apple, la société a du mal à répondre à la demande de puces bas de gamme.

Une pénurie endémique de puces coûtant entre 50 cents et 10 dollars ralentit des pans entiers de l’industrie des semi-conducteurs de 600 milliards de dollars, a averti mardi le haut dirigeant de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Le déficit persistant de ces puces bas de gamme freine la production dans des segments clés de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré le directeur général CC Wei aux participants à un symposium technologique. […] Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde ne peut plus répondre à la demande de puces bas de gamme dans les anciennes usines, et il construit de nouvelles usines, a déclaré Wei, suggérant que même les puces matures pourraient coûter plus cher dans les mois à venir. […] Des pénuries apparaissent du fait que les constructeurs automobiles ajoutent plus de fonctionnalités aux voitures et augmentent le silicium utilisé de 15% chaque année, tandis que les smartphones nécessitent désormais deux à trois fois plus de puces de gestion de l’alimentation qu’il y a cinq ans, a déclaré Wei.

Nous avons signalé plus tôt cette année que les puces pour les machines de fabrication de puces sont affectées par la pénurie de puces.

L’un des problèmes de la pénurie mondiale de composants est que les puces pour les machines de fabrication de puces sont l’un des éléments les plus rares, selon les dirigeants d’Intel et du fabricant de puces Apple TSMC. L’achat de nouvelles machines de fabrication de puces n’a jamais été un processus rapide, compte tenu de leur complexité et de leur délicatesse, mais les délais avant la pandémie se mesuraient en mois. Maintenant, disent les fabricants de puces, ce temps peut aller jusqu’à 2-3 ans.

TSMC dit que c’est toujours le cas aujourd’hui.

ASML Holding NV des Pays-Bas a du mal à obtenir des puces à 10 dollars pour ses systèmes de lithographie aux ultraviolets extrêmes, ou EUV, a déclaré Wei. TSMC possède des dizaines de machines, qui sont essentielles pour accumuler plus de puissance sur de plus petits éclats de silicium.

Nous avons noté précédemment que seulement 80 puces peuvent permettre la production de 320 000 de ces mêmes puces chaque année.

CHIPS Act peut aider à la production américaine

L’adoption du CHIPS and Science Act peut aider la production américaine, en offrant des subventions pour la fabrication aux États-Unis.

Il permet aux entreprises éligibles de réclamer environ 30% du coût total de construction d’une nouvelle installation.

Apple était l’une des entreprises qui ont fait pression pour la loi, et TSMC a déclaré que c’était vital pour ses projets d’usine de fabrication de puces en Arizona.

Photo : Vishnu Mohanan/Unsplash

