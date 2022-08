LG commence à déployer Android 12 pour LG Q52

Un autre téléphone LG a rejoint la liste des téléphones pour obtenir la mise à jour Android 12. Le LG Q52 est désormais le dernier téléphone LG à bénéficier de la mise à jour stable d’Android 12. Comme nous l’avons signalé plus tôt ce mois-ci, Android 12 pour LG Q52 est enfin déployé auprès des utilisateurs en Corée du Sud. Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour.

Android 13 est déjà disponible au public à partir de la série de téléphones Pixel. Mais il reste encore de nombreux téléphones Android pour la mise à jour Android 12. LG fait toujours un meilleur travail que certains autres équipementiers étant donné que LG ne fabrique plus de téléphones mobiles.

Le LG Q52 est un téléphone bas de gamme sorti en 2020 avec le système d’exploitation Android 10. La société a ensuite publié la mise à jour Android 11 pour le LG Q52. Et enfin, la deuxième mise à jour majeure est publiée pour le LG Q52. Il s’agit peut-être de la dernière mise à jour majeure de l’appareil. LG déploie la mise à jour en Corée du Sud continentale.

La mise à jour LG Q52 Android 12 est disponible avec la version logicielle Q520N30b. Il est disponible sur les variantes déverrouillées et les téléphones verrouillés par l’opérateur de LG U+, KT et SKT. La mise à jour apporte le système d’exploitation Android 12 et quelques nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter le journal des modifications traduit ci-dessous.

Le système d’exploitation Android 12 a été appliqué.

Une fonction pour restreindre/autoriser l’utilisation du microphone a été ajoutée pour la protection de la vie privée.

Pour la protection de la vie privée, une icône verte s’affiche en haut de l’écran lorsque la caméra/le microphone est en cours d’utilisation.

Ajout de la possibilité de choisir entre l’emplacement exact ou l’emplacement approximatif lorsque vous autorisez l’application à déterminer l’emplacement de votre appareil.

Une icône de raccourci pour le contrôle des appareils IoT a été ajoutée à la fenêtre de notification.

Lors de l’utilisation du verrouillage de sécurité, une fonction a été ajoutée pour verrouiller le téléphone en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation et en sélectionnant l’icône de verrouillage à l’écran.

Une fonction a été ajoutée pour libérer les autorisations des applications qui n’ont pas été utilisées pendant un certain temps et pour libérer de l’espace en supprimant les fichiers temporaires.

Ajout de menus de sécurité et d’urgence aux paramètres.

Tout comme les mises à jour précédentes, Android 12 pour LG Q52 se déploie par lots. Cela indique que la mise à jour sera déployée sur des groupes d’utilisateurs. Et cela peut prendre quelques semaines voire plus d’un mois pour atteindre tous les téléphones éligibles. De plus, la mise à jour sera bientôt disponible dans d’autres régions.

Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez utiliser l’outil LG Bridge pour mettre à jour votre téléphone manuellement à l’aide d’un PC. Avant de mettre à jour votre téléphone, effectuez une sauvegarde de votre téléphone et chargez-le à au moins 50 %.

