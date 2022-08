La première bêta d’Android 14 a déjà une date de sortie

Google confirme que la première bêta d’Android 14 arrivera en avril 2023.

Malgré le fait que la version finale d’Android 13 soit officiellement arrivée il y a quelques semaines, Google a déjà confirmé que le programme bêta d’Android reprendra le mois prochain, de sorte que les mises à jour continueront d’arriver sur les mobiles enregistrés dans ledit programme.

Et bien voilà que le géant américain vient de mettre à jour le site internet de son Android Beta Program, dévoilant à la fois l’arrivée des prochaines Betas d’Android 13 et la date de lancement de la première Beta de la prochaine version de son système d’exploitation mobile, Android 14.

La première bêta d’Android 14 arrivera au deuxième trimestre 2023

Dans la section « Foire aux questions » du site Web du programme bêta Android, Google a mis à jour la réponse à la question Combien de temps dure chaque programme bêta ?, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes , confirmant qu’Android 13 Les mises à jour bêta se poursuivent jusqu’en mars 2023 et qu’à partir de ce moment, la première version bêta d’Android 14 sera publiée, de sorte qu’elle arrivera à partir d’avril 2023.

Cela indique que tous les Google Pixels inscrits au programme bêta recevront, à partir de septembre, les nouvelles mises à jour trimestrielles ou QPR (Quarterly Platform Releases) d’Android 13 jusqu’en mars 2023. Ainsi, la version QPR1 d’Android 13 arrivera en septembre. et sa version finale en décembre et Android 13 QPR2 débarquera en janvier 2023 et sa version finale arrivera en mars.

Android 13 est là : 6 paramètres qu’il faut activer dès la mise à jour

Dans tous les cas, il est très probable que nous n’aurons pas à attendre mars de l’année prochaine pour tester Android 14, puisque, si Google suit le même calendrier qu’avec Android 13, le premier aperçu de la nouvelle version arrivera en février 2023. . d’Android, aperçu du développeur Android 14.

