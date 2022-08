Premiers indices du nouveau POCO C50: ce sera le prochain mobile bon marché de Xiaomi avec une énorme batterie

Ce sera la cinquième génération du POCO « C Series » et il a déjà été montré dans la base de données IMEI, qui prévoit une présentation très proche (au moins en Inde).

Il n’y a pas si longtemps, le POCO C40 a été officiellement vendu en France, et pourtant le téléphone portable abordable de Xiaomi avec une batterie gigantesque compte déjà les semaines pour que son successeur fasse son apparition en Inde, sous le nom de POCO C50 et sûrement avec des locaux identiques de un prix très bon marché et une autonomie au dessus de la moyenne.

Comme nous le disaient il y a quelques heures les confrères de Xiaomiui, ce nouveau POCO C50 a déjà été repéré dans la base de données IMEI, montrant qu’il est bien au four et que son développement est assez avancé, avec une présentation sûrement en Inde et selon toute vraisemblance datée à temps pour l’importante campagne de Noël.

En fait, la famille POCO C avait initialement été présentée exclusivement pour l’Inde comme la série de smartphones Xiaomi la moins chère de tout le catalogue, optant pour des fonctionnalités restreintes en termes de puissance et de batteries très généreuses afin de se démarquer parmi une mer de options au sein du marché émergent avec des attentes de croissance plus élevées.

Selon les commentaires, la vérité est que le POCO C50 ne sera pas non plus trop nouveau dans aucune de ses sections, car ils nous disent d’Asie que cet appareil sera quelque chose comme une version renommée du Redmi A1 + et légèrement modifié pour l’Indien marché.

Les principales modifications seraient en fonction des filtres de l’appareil photo, c’est précisément là où les coûts s’accumulent et où Xiaomi pourrait économiser plus d’argent dans ce cas pour maintenir le prix final à des valeurs très attractives.

En ce qui concerne les composants et les possibilités, Kacper Skrzypek a déclaré que ce POCO C50 devrait être alimenté par le chipset Helio A22 de la gamme la plus basique de MediaTek, disponible dans diverses configurations de mémoire qui commencent à partir de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Son écran devrait être un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD + 720p, ajoutant une connectivité complète jusqu’à LTE et une batterie qui atteindrait au moins une capacité de 5 000 mAh.

Le PDG de POCO a en effet confirmé son existence sur Twitter, et il est même apparu que son nom de code de développement est « ICE », curieusement (ou pas) le même que celui du Redmi A1+, avec le code modèle « 220733SPI » au cas où. vous souhaitez également effectuer des recherches dans les bases de données d’analyse comparative.

Quant à sa présentation, elle aura sûrement lieu dans les prochaines semaines pour arriver à temps pour les importantes campagnes de remises qui approchent à grands pas, ainsi que la période de Noël où se concentre une grande partie des ventes annuelles de ce produit. sorte de smartphones abordables.

Quel est le prix prévu ? Et bien, il devrait avoisiner les 100 euros selon les rapports, chose qui devra être confirmée lors de sa sortie… Patience !

