Ce n’est pas Xiaomi ou Samsung, mais ce mobile est un bon achat si vous cherchez quelque chose de bon marché

Si vous recherchez un smartphone avec un bon rapport qualité-prix, ce realme a beaucoup à dire.

Tout n’est pas Xiaomi ou Samsung, il existe d’autres entreprises qui peuvent proposer des téléphones complets à un bon prix. Un bon exemple est realme, qui a un catalogue plus qu’intéressant. L’un de ses derniers modèles, le realme Narzo 50A Prime, chute à 139 euros sur Amazon. Nous parlons du modèle global, qui est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le realme mobile a tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une bonne expérience et son design ne vous laissera pas indifférent. Affrontez les meilleurs smartphones bon marché avec une carte qui répond à ce qui compte vraiment. On vous dit tout sur lui.

Realme Narzo 50A Premier

Ce royaume a beaucoup à dire

Unisoc Tigre T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD Full HD+ de 6,6″

3 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh

Socket jack 3,5 mm, USB-C, radio FM et lecteur d’empreintes digitales latéral

Le smartphone chinois intègre un écran IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ qui a fière allure. Il est livré avec un corps aux bords plats rappelant le dernier iPhone et un dos qui brille de différentes couleurs. Ce n’est pas un mobile qui passe inaperçu.

Dans ses entrailles vit l’Unisoc T610, un processeur avec lequel vous aurez assez d’énergie pour déplacer les applications que vous utilisez tous les jours. Comme nous l’avons souligné, ses 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sont des chiffres tout à fait corrects pour un mobile aussi bon marché.

Nous rencontrons une triple caméra arrière dans ce domaine, des capteurs qui vous permettront de prendre des photos plus que décentes. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un appareil photo noir et blanc de 2 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Dans la petite encoche à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels.

Vous ne serez pas laissé sans électricité, la batterie de 5 000 mAh de ce realme tient toute la journée sans difficulté. L’autonomie est un point important et la tranquillité d’esprit que procure un tel appareil est remarquable. Notre protagoniste dispose également d’une radio FM et d’un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Realme Narzo 50A Premier

Moins de 140 euros pour recevoir chez vous un mobile complet et dissolvant, avec un design qui attire l’attention et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour être performant au quotidien. Vous voulez un smartphone qui fonctionne bien ? Ce realme Narzo 50A est un bon achat, et encore plus si vous l’obtenez à prix réduit.

