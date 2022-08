iOS 16 beta 8 maintenant disponible avant la sortie finale en septembre

La sortie d’iOS 16 n’est que dans deux semaines et les tests bêta finaux avancent. Apple a publié aujourd’hui iOS 16 beta 8 aux développeurs avec un accent continu sur les corrections de bugs, les améliorations de performances et les optimisations finales pour des choses comme la durée de vie de la batterie et les nouvelles fonctionnalités.

iOS 16 bêta 8 maintenant disponible

iOS 16 beta 8, build 20A5358a, est disponible en téléchargement dès maintenant pour les développeurs enregistrés via l’application Paramètres. Ouvrez l’application Paramètres, choisissez Général, puis choisissez Mise à jour logicielle. Comme d’habitude, la mise à jour peut mettre quelques minutes à apparaître pour tous les bêta-testeurs en direct. Nous attendons une nouvelle bêta publique dès cet après-midi.

iOS 16 beta 7 est sorti il ​​y a une semaine et n’incluait que des modifications et des ajustements mineurs. Encore une fois, Apple se concentre à ce stade sur la correction des bugs de dernière minute et des problèmes de performances. En interne, la société s’est principalement concentrée sur iOS 16.1, qui devrait sortir plus tard cet automne.

Apple organisera un événement spécial la semaine prochaine, le 7 septembre, pour dévoiler l’iPhone 14, l’Apple Watch Pro, l’Apple Watch Series 8, et plus encore. On s’attend à ce qu’Apple annonce également la date de sortie d’iOS 16 lors de cet événement. Si l’histoire est un précédent, iOS 16 sera probablement publié au cours de la semaine du 12 septembre. Nous attendons l’iOS 16 RC la semaine prochaine après l’événement.

Pendant ce temps, iPadOS 16 a été retardé jusqu’en octobre. Apple a confirmé le retard dans un communiqué la semaine dernière, déclarant que « iPadOS sera livré après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite ».

