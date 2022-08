Gurman: Apple Watch Pro est susceptible de prendre en charge les groupes plus anciens, mais ils peuvent ne pas «s’adapter aussi bien ou avoir l’air aussi transparents»

Plus tôt ce matin, une rumeur sommaire de Weibo affirmait que la prochaine Apple Watch Pro pourrait ne pas être compatible avec les anciens groupes. Mark Gurman de Bloomberg, cependant, dit que ce n’est pas le cas, et il s’attend à ce que l’Apple Watch Pro fonctionne avec les groupes Apple Watch que vous possédez déjà…

Un rapport sur le site Web de médias sociaux chinois Weibo ce matin du leaker « UnclePan » a affirmé que l’Apple Watch Pro romprait la compatibilité avec les anciens groupes Apple Watch. Au lieu de pouvoir utiliser les bandes que vous possédez déjà, cela vous obligerait à acheter de nouvelles versions spécialement conçues pour l’Apple Watch Pro.

Si l’Apple Watch Pro devait abandonner la prise en charge des anciennes bandes Apple Watch, ce serait la première fois qu’Apple romprait la compatibilité des bandes. Grâce aux multiples changements de dimensionnement de l’Apple Watch, Apple a conservé la compatibilité avec tous Bracelet Apple Watch. Même les groupes que vous avez achetés en 2015 fonctionnent toujours avec la dernière Apple Watch Series 7.

Dans un post sur Twitter suite à la rumeur de ce matin, Gurman a écrit qu’il pense que l’Apple Watch Pro « prendra en charge les groupes plus anciens », mais qu’ils pourraient ne pas « s’adapter aussi bien ou avoir l’air aussi transparents ».

Je pense que l’Apple Watch Pro prendra en charge les bandes plus anciennes, même si elles ne s’adapteront peut-être pas aussi bien ou ne sembleront pas aussi transparentes compte tenu de la taille de la nouvelle montre.

Une possibilité est qu’Apple commercialise l’Apple Watch Pro comme nécessitant de nouveaux groupes, mais que les anciens groupes fonctionnent toujours techniquement. Nous avons vu une situation similaire avec l’iPad Pro 12,9 pouces l’année dernière lorsque Apple a déclaré qu’il fonctionnerait avec le Magic Keyboard de la génération précédente, mais ne pouvait pas « s’adapter précisément lorsqu’il était fermé ».

Une question qui demeure est de savoir si les groupes conçus pour l’Apple Watch Pro fonctionneront ou non avec d’autres modèles d’Apple Watch. Pourrez-vous acheter un bracelet Apple Watch Pro et le coller sur votre Apple Watch Series 7 ? Cela reste à voir.

Ce va-et-vient dans le moulin à rumeurs sera réglé dans un peu plus d’une semaine, bien que je sois enclin à me ranger du côté de Gurman à propos de la rumeur Weibo. Apple devrait lancer la nouvelle Apple Watch Pro lors de son événement spécial « Far out » le 7 septembre, aux côtés de l’Apple Watch Series 8 et de l’iPhone 14.

