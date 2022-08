Apple Watch Pro pourrait vous faire acheter de nouveaux groupes pour la première fois

La semaine prochaine, Apple dévoilera probablement sa nouvelle Apple Watch Pro lors de l’événement « Far Out » du 7 septembre. Alors que cette nouvelle Apple Watch robuste fait l’objet de rumeurs depuis quelques mois maintenant, à mesure que nous nous rapprochons de son annonce, de plus en plus de rumeurs à son sujet ont commencé à apparaître. Cette fois, un leaker pense que cette smartwatch à venir n’aura pas de compatibilité avec les anciens groupes, et voici pourquoi.

Comme partagé sur les médias sociaux chinois Weibo, l’utilisateur UnclePan (via MacRumeurs) indique que cette Apple Watch Pro, avec un écran de 47 mm/48 mm, aura un bracelet plus large en raison de sa forme carrée, ce qui indique que les bandes actuelles n’auront pas un ajustement esthétique parfait pour cette montre.

Si tel est le cas, ce serait la première fois depuis la sortie originale de l’Apple Watch qu’elle n’offrira pas de compatibilité rétro avec les groupes existants. L’utilisateur de Weibo UnclePan a correctement prédit dans le passé que l’Apple Watch Series 7 aurait des écrans plus grands de 41 m et 45 mm, il convient donc de noter qu’il pourrait également avoir raison cette fois.

Outre un prix premium et une concentration sur les athlètes, nous avons beaucoup entendu parler de la rumeur Apple Watch Pro.

Selon les rapports de Mark Gurman, l’Apple Watch Pro se différenciera visuellement de l’Apple Watch Series 8 avec un nouveau design, bien que les rumeurs divergent quant à savoir si elle aura ou non des bords plats. Gurman parle d’une « évolution de la forme rectangulaire actuelle ».

L’un des principaux changements apportés à l’Apple Watch Pro sera les matériaux à partir desquels elle est fabriquée. Actuellement, l’Apple Watch est disponible en aluminium, en acier inoxydable et en titane. L’Apple Watch Pro comporterait une « formulation de titane plus durable » dans le cadre des efforts d’Apple pour la rendre aussi robuste que possible.

Parallèlement à cette conception plus grande, la montre devrait également offrir une durée de vie de la batterie améliorée. Une plus longue durée de vie de la batterie sera un facteur clé pour les acheteurs de «sports extrêmes» de cette Apple Watch, et c’est apparemment quelque chose dont Apple est conscient.

Tout comme l’Apple Watch Series 8, cette nouvelle Apple Watch Pro devrait ajouter la prise en charge des mesures de la température corporelle. L’Apple Watch ne pourra pas vous donner une mesure exacte de votre température corporelle, mais vous enverra plutôt une alerte lorsqu’elle détectera que votre température est élevée. Ensuite, vous pourrez prendre votre température à l’aide d’un thermomètre traditionnel.

Êtes-vous enthousiasmé par cette nouvelle montre même si elle n’offre pas de compatibilité rétro avec les anciens groupes ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :