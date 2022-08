L’appareil photo de votre Samsung Galaxy S22 va être mis à jour avec toutes ces nouveautés

Les caméras Galaxy S22 sont mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d’enregistrer des vidéos en mode hyperlapse avec le téléobjectif ou des améliorations dans la numérisation de code QR, la stabilisation vidéo et le HDR.

Samsung a présenté la série Galaxy S22, composée des Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra, au début de l’année, et elle est venue avec une série d’améliorations de ses appareils photo qui ont récemment atterri dans d’autres terminaux du Coréen marque.

Eh bien, Samsung vient maintenant d’annoncer qu’il allait mettre à jour les appareils photo du Galaxy S22 avec une série de nouvelles fonctionnalités que nous détaillerons ci-dessous.

Enregistrement vidéo en mode hyperlapse avec la caméra téléobjectif

Ce nouveau mode photo, qui a été baptisé « Astro Hyperlapse », est toujours en développement, mais arrivera très bientôt sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Grâce à ce nouveau mode, vous pourrez prendre des photos de haute qualité du ciel nocturne.

Améliorations de la lecture de code QR

Avec cette mise à jour, Samsung améliore également la fonction de numérisation du code QR car la zone de numérisation est désormais plus large, ce qui rend le processus de numérisation encore plus rapide et vous donnera la possibilité d’appuyer pour numériser si l’application ne peut pas trouver le code QR par elle-même.

De plus, cette nouvelle version logicielle des caméras Galaxy S22 corrige également un bug de numérisation de code QR en raison duquel vous ne pouviez pas scanner à nouveau un code QR une fois que vous l’aviez précédemment supprimé, ce que vous pouvez faire grâce à cette nouvelle mise à jour.

Stabilisation vidéo améliorée, optimisation des performances de l’IA et améliorations du HDR et du mode nuit

Enfin, cette mise à jour des caméras Galaxy S22 améliore également la stabilisation et la qualité d’image dans les vidéos, les performances HDR et de reproduction des couleurs en mode Photo, et optimise l’utilisation de la mémoire et les performances de l’IA en modes Photo, Nuit et Vidéo.

