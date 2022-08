Wedbush: commande initiale d’iPhone 14 pour 90 millions d’unités, focus sur les modèles Pro, « un autre moment charnière » pour Apple

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, est de retour avec une autre prédiction concernant la prochaine série d’iPhone 14. Il pense que le lancement de l’iPhone 14 la semaine prochaine sera « un autre moment charnière pour Cupertino ».

La note d’analyste partagée par Péd30 montre quelques informations intéressantes sur la prochaine génération d’iPhones. Par exemple, Wedbush pense toujours qu’Apple aura une commande initiale de 90 millions d’unités et qu’elle sera « à peu près plate » avec l’iPhone 13 malgré « la construction de macro nuages ​​d’orage ».

Les vérifications de notre chaîne d’approvisionnement en Asie sur Apple au cours des dernières semaines restent très fermes (légère amélioration supplémentaire d’une semaine à l’autre) car Cupertino est dans les dernières étapes de la mise en place de sa sortie de l’iPhone 14 la semaine prochaine le 7 septembre. Atteindre ce lancement cible avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’absence d’arrêt de Covid observés plus tôt cette année est une autre réalisation massive pour Cook & Co.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, estime qu’Apple s’attend à « un autre changement important de mix iPhone Pro et Pro Max, ce qui est clairement positif pour les ASP à l’approche de FY23 ». Ives double le nouveau prix de la série iPhone 14 Pro avec une « augmentation de prix de 100 $ » compte tenu des « augmentations de prix des composants ainsi que des fonctionnalités supplémentaires sur cette nouvelle version ».

Enfin et surtout, il déclare que « la croissance d’Apple reste bien intacte avec un élan clair autour de l’iPhone 14 au coin de la rue malgré la macro fragile ».

La semaine prochaine, Apple devrait annoncer de nouveaux modèles d’iPhone 14 – ils seront la vedette de l’événement « Far Out » d’Apple en septembre. Attendez-vous à beaucoup de battage médiatique d’un nouvel iPhone 14 Plus/Max ; même si les modèles réguliers ne se différencieront pas beaucoup de la génération actuelle d’iPhone 13, un modèle plus grand sera un ajout intéressant.

Attendez-vous à de grands changements pour l’iPhone 14 Pro lors de l’événement Apple de septembre, comme l’a rapporté Netcost-security.fr. Avec un nouveau design, un meilleur processeur et d’énormes améliorations du côté de l’appareil photo, cette série sera probablement l’un des plus gros lancements d’Apple depuis des années.

