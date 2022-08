Officiel : le prochain Xiaomi "Ultra" peut être acheté partout dans le monde

Le PDG de la firme chinoise, Lei Jun, confirme via Twitter que le nouveau Xiaomi 12S Ultra sera disponible dans le monde entier.

Il y a quelques semaines, le géant chinois a présenté dans son pays natal le smartphone le plus avancé de la nouvelle famille Xiaomi 12, un Xiaomi 12S Ultra qui se distingue par son impressionnant écran AMOLED LTPO, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et avec un système de caméra renouvelé développé en collaboration avec Leica.

Eh bien, la marque chinoise vient de confirmer officiellement que le nouveau Xiaomi « Ultra » peut être acheté dans le monde entier.

Le nouveau Xiaomi 12S Ultra sera disponible dans le monde entier

Récemment, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il a annoncé que la prochaine version « Ultra » de l’un de ses terminaux quittera la Chine et atteindra tous les marchés du monde.

La prochaine itération d’Ultra sera disponible sur nos marchés mondiaux ! https://t.co/TgdDWq8724 — leijun (@leijun) 27 août 2022

Ce que l’on ne sait toujours pas, c’est si le patron du géant chinois faisait référence au Xiaomi 12S Ultra récemment présenté ou à un futur Xiaomi 13 Ultra qui sera le fleuron de la nouvelle gamme de terminaux Xiaomi.

Si l’on tient compte du fait que la firme chinoise présente généralement deux modèles « Ultra » par an, l’un sous la marque Xiaomi et l’autre sous la marque Redmi et qu’elle a déjà lancé à la fois le Xiaomi 12S Ultra et le Redmi K50 Ultra, c’est très probablement que Ce tweet fait référence au Xiaomi 13 Ultra, qui verra probablement le jour avec le reste des membres de cette nouvelle série au premier trimestre 2023.

Xiaomi pourrait retirer le chargeur de tous ses Redmi Note

Quoi qu’il en soit, c’est toujours une bonne nouvelle que Xiaomi ait décidé de commercialiser son prochain produit phare en dehors de la Chine, car de cette manière, les utilisateurs en France auront plus d’options à choisir dans la gamme haut de gamme.

