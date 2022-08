Google veut que les applications Android fonctionnent sur n’importe quel appareil (même l’iPhone)

Et si les applications Android fonctionnaient sur l’iPhone ? Google a conçu une technologie qui vous permettrait d’apporter vos applications sur n’importe quel appareil.

Google a annoncé le lancement d’un nouveau kit de développement logiciel (SDK) qui pourrait marquer un avant et un après dans le panorama des applications Android.

Comme l’entreprise elle-même l’a annoncé sur son blog pour les développeurs, grâce aux outils fournis via ce SDK, les créateurs d’applications auraient la possibilité d’étendre la compatibilité de leurs applications Android, afin qu’elles puissent fonctionner sur d’autres appareils, indépendamment de votre système d’exploitation .

Cela ouvre la porte à l’arrivée d’applications Android sur les mobiles avec d’autres systèmes d’exploitation, comme iOS, ainsi que sur les voitures, les téléviseurs et pratiquement tout appareil sur lequel il est possible d’exécuter des applications.

Le système fonctionnera comme une extension de Partage à proximité

Pour atteindre son objectif, Google utilisera la technologie sur laquelle repose le partage à proximité, le système de transfert de données sans fil inclus dans les téléphones Android les plus récents avec les services Google Play installés, et qui sera bientôt également disponible sur Windows.

En ce sens, Google explique que, par exemple, l’exécution d’applications sur plusieurs appareils pourrait être utilisée pour planifier des voyages ou des réunions avec d’autres personnes utilisant la même application sur différents appareils. Il serait également possible de continuer à lire un article sur un autre appareil ou de partager un emplacement avec le système d’infodivertissement d’une voiture. Tout cela, quel que soit le système d’exploitation utilisé par chaque appareil.

Actuellement, ce SDK est en cours de développement, bien qu’il existe déjà une version précédente qui peut être testée. Cela ne fonctionne que sur les téléphones et les tablettes Android, mais Google travaille à étendre la prise en charge et à ajouter d’autres types d’appareils compatibles, y compris les ordinateurs Windows, ainsi que l’iPhone et l’iPad.

Bien entendu, il appartiendra aux développeurs de décider ou non d’implémenter cette technologie dans leurs applications. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre de voir comment sera la réception une fois que le développement du SDK sera suffisamment avancé.