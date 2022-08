Les 8 meilleures applications avec des rappels pour boire de l’eau

Faites-vous partie de ceux qui oublient de boire de l’eau ? Vos problèmes sont terminés ! Jetez un œil à ces 8 applications pour ne pas oublier de boire de l’eau depuis Android.

L’eau est le liquide vital dont tout être vivant a besoin pour vivre, à tel point qu’il est recommandé de boire 2 litres d’eau par jour. Cependant, de nombreuses personnes ont la mauvaise habitude d’oublier de boire de l’eau et même au fil des années, les gens sont moins susceptibles d’avoir soif.

Heureusement, certaines applications mobiles ont été créées pour prendre soin de votre santé et vous aider à vous rappeler de boire de l’eau tous les jours. Si vous pensez avoir besoin d’applications avec des rappels pour boire de l’eau, vous êtes au bon endroit.

17 applis pour maigrir : maigrir avec son mobile

Applications à ne pas oublier de boire de l’eau depuis Android

Boire de l’eau Rappel

Traqueur d’eau – Rappel d’eau

n’oubliez pas de boire de l’eau

Buvez de l’eau Rappel : application d’hydratation

WaterMinder – Hydratation

Hydro Coach : Boire de l’eau

Aqualert : Rappel du traqueur d’eau

Journal de bord de l’eau

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste d’applications avec des rappels pour boire de l’eau qui vous aident à mieux contrôler la quantité d’eau que vous buvez en 1 jour. Et c’est que bien que l’eau potable soit une nécessité, certaines personnes oublient complètement de le faire.

Boire de l’eau Rappel

Drink Water Reminder est une application pour vous garder hydraté tout au long de la journée. La première chose que vous devez faire est de définir votre poids et les heures pendant lesquelles vous êtes actif dans la journée et la taille du verre que vous utiliserez, soit en onces, soit en millilitres.

Vous pouvez également avoir un enregistrement quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec différentes options sonores à utiliser comme alarme. Son interface est assez intuitive et minimaliste, rendant l’expérience utilisateur agréable et interactive.

GooglePlay | Boire de l’eau Rappel

Traqueur d’eau – Rappel d’eau

Water Tracker est une application très polyvalente avec un rappel de boire de l’eau, car elle dispose d’une série de fonctions qui maximisent la consommation d’eau potable tout au long du mois.

La première chose que vous devez configurer est votre poids, votre sexe et le temps pendant lequel vous serez actif pendant la journée. Non seulement cela fonctionne pour garder une trace de l’eau, mais cela fonctionne également pour les boissons, les soupes, les smoothies, les thés, etc. Si vous rencontrez chacune de vos alarmes vous accumulerez des réalisations, qui vous motiveront mois après mois.

GooglePlay | Traqueur d’eau – Rappel d’eau

n’oubliez pas de boire de l’eau

Si ce que vous recherchez est une application pour vous rappeler de boire de l’eau à partir d’Android, c’est l’option idéale pour vous. C’est un outil simple mais fonctionnel, et l’une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa synchronisation facile avec les smartwatches, de sorte que les notifications se feront via le mobile ou la smartwatch.

Comme d’autres applications, vous devrez configurer à l’avance votre poids, votre sexe, vos heures d’activité et votre verre. Ainsi, l’application pourra déterminer la quantité d’eau que vous devez boire par jour et vous pourrez même surveiller

Comme d’autres applications, vous devez configurer à l’avance votre poids, votre sexe, vos heures d’activité et le verre que vous allez utiliser. Ainsi, l’application déterminera quelle est la quantité idéale d’eau que vous devriez consommer tout au long de la journée. Vous pourrez clairement surveiller la quantité d’eau que vous avez consommée tout au long du mois.

Google Play | n’oubliez pas de boire de l’eau

Buvez de l’eau Rappel : application d’hydratation

Contrôler la consommation quotidienne d’eau potable est une chose difficile, et une solution très efficace est Drink Water Reminder. Il est très confortable et facile à utiliser, car il possède une interface intuitive et très interactive.

De plus, il intègre des fonctions similaires aux autres applications de santé. Vous n’aurez qu’à remplir un petit formulaire et y inscrire des données vitales (poids, sexe, heures d’activité, millilitres du verre à utiliser). Ce n’est qu’alors que vous pourrez calculer la quantité d’eau nécessaire pour passer la journée.

GooglePlay | Buvez de l’eau Rappel : application d’hydratation

WaterMinder – Hydratation

Une autre des meilleures applications avec des rappels pour boire de l’eau est WaterMinder. Avec lui, vous pouvez contrôler efficacement la consommation d’eau nécessaire pour maintenir une vie saine.

Cette plateforme intègre un calculateur de consommation d’eau journalière en fonction du verre dont vous disposez. Pour l’utiliser correctement, il est nécessaire d’ajouter des données telles que le poids et le sexe, ce n’est qu’alors qu’il offrira des résultats plus précis.

GooglePlay | WaterMinder – Hydratation

Hydro Coach : Boire de l’eau

Hydro Coach est une bonne application pour se souvenir de votre consommation d’eau quotidienne. Il est capable de se synchroniser avec Samsung Health, Google Fit et Fitbit et ainsi garder un meilleur contrôle du liquide vital.

Avec cette plateforme, vous devez respecter un quota journalier de liquide, qui sera calculé en fonction de votre poids et de votre sexe. De plus, l’application pourra non seulement calculer la quantité d’eau ingérée, mais également configurer d’autres liquides tels que le café, les thés, les jus, les soupes, etc.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez visualiser les statistiques de l’apport quotidien, hebdomadaire et mensuel du liquide et vous recevrez périodiquement des messages de motivation pour que vous buviez votre eau.

GooglePlay | Hydro Coach : Boire de l’eau

Aqualert : Rappel du traqueur d’eau

Si vous souhaitez prendre l’habitude de boire quotidiennement la quantité d’eau recommandée, l’application Aqualert est faite pour vous. Son interface est assez facile à utiliser et vous pourrez y accéder quel que soit votre âge.

Il dispose d’une série de fonctions assez intéressantes telles qu’un calculateur d’apport quotidien en liquide, un suivi et un rappel, qui fonctionneront en fonction du poids et du sexe de l’utilisateur. Il offre également un affichage graphique de la consommation d’eau au fil du temps et est facile à intégrer à Google Fit.

GooglePlay | Aqualert : Rappel du traqueur d’eau

Journal de bord de l’eau

Garder le contrôle de votre poids et surveiller la quantité d’eau que vous buvez quotidiennement contribue positivement à votre santé. Heureusement, il existe des applications comme Water Time Agua Log, capables de vous aider pendant le processus.

Avec cet outil de poche, vous pourrez configurer le type de liquide que vous boirez pendant la journée, que ce soit de l’eau, du thé, des jus, du café, du cacao, du lait… De même, vous pourrez relever des défis et être récompensé par l’application avec des phrases de motivation.

L’interface de l’application mobile est très bien optimisée et vous pouvez l’utiliser sur des mobiles d’entrée de gamme sans aucun problème.

GooglePlay | Journal de bord de l’eau

L’une des meilleures applications pour se mettre en forme depuis chez soi est gratuite pour une durée limitée