Quel est le meilleur processeur mobile pour les photos ? Snapdragon contre MediaTek

Nous avons analysé les performances des processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et MediaTek Dimensity 8100 avec capteur Sony IMX766.

Les deux principaux fabricants de processeurs mobiles sont aujourd’hui Qualcomm et MediaTek, puisque leurs chipsets sont présents dans 90% des smartphones Android du marché.

L’une des principales questions qui se posent lorsque nous envisageons d’acheter un terminal avec un processeur Qualcomm ou MediaTek est lequel d’entre eux prend de meilleures photos et maintenant nous pouvons répondre à cette question grâce à une vidéo récente de nos collègues d’Urban Tecno, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lesquelles ils comparent deux terminaux de la même marque, le realme GT 2 Pro et le realme GT Neo 3, qui ont le même capteur photographique principal, le Sony IMX766, mais avec des chipsets différents, puisque le premier d’entre eux il monte un Processeur Qualcomm et le second de MediaTek.

Quels processeurs font de meilleures photos : ceux de Qualcomm ou ceux de MediaTek ?

Si nous analysons les caractéristiques techniques du Snapdragon 8 Gen 1 et du Dimensity 8100, nous vérifions que le FAI, un processeur intégré à l’appareil photo qui se charge de traiter les photographies, du premier est meilleur que celui du second, puisque le Le chipset Qualcomm a un FAI 18 bits et MediaTek a un FAI 14 bits. De même, nous avons également pu vérifier qu’au niveau de la puissance, les deux processeurs sont très homogènes, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes.

En partant de cette base, nous allons ensuite analyser lequel des deux processeurs prend les meilleures photos.

Ainsi, en commençant par les photographies de jour, le realme GT Neo 3, qui est équipé du Dimensity 8100, obtient des résultats avec une plus grande netteté et une meilleure qualité de détail, tandis que le realme GT 2 Pro équipé du Snapdragon 8 Gen 1 nous offre des photographies avec une meilleure contraste, meilleur HDR et meilleure plage dynamique. Cela fait que, lorsque nous agrandissons une photo, celle que nous avons prise avec le Snapdragon 8 Gen 1 semble plus pixélisée que celle prise avec le Dimensity 8100.

Les deux terminaux ont un mode qui nous permet de prendre des photos avec leur capteur principal de 50 mégapixels et à cet égard, les photographies que nous avons prises avec le processeur Qualcomm ont une meilleure plage dynamique et une meilleure interprétation des couleurs de la scène que le Pris avec le jeu de puces MediaTek.

De son côté, lorsque la nuit tombe, les résultats obtenus avec les deux processeurs sont assez similaires, tant au niveau de la qualité d’image que du niveau de bruit. Dans cette section, nous devons souligner que, en ce qui concerne le mode nuit automatique, le Snapdragon 8 Gen 1 l’active plus souvent et de manière plus cohérente que le Dimensity 8100.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, nous commençons déjà à voir plus de différences entre les deux processeurs, car le Snapdragon 8 Gen 1 nous permet d’enregistrer des clips en qualité 8K et le Dimensity 8100 est limité à 4K à 60fps.

En enregistrant avec précision des vidéos en 4K à 60 ips, le processeur Qualcomm parvient à mieux stabiliser le clip que celui de MediaTek, car en plus de la stabilisation optique, il applique également un recadrage numérique, une fonctionnalité que le Dimensity 8100 n’a pas.

Si nous baissons la résolution à 1080p à 60fps, les résultats sont très similaires, bien que les vidéos prises avec le Snapdragon 8 Gen 1 aient une meilleure plage dynamique et celles réalisées avec le Dimensity 8100 aient un rendu des couleurs plus réaliste.

À quoi sert chaque caméra sur votre mobile ? Nous montrons tous les types qui existent

Enfin, les vidéos enregistrées la nuit en 4K à 60fps avec le realme GT 2 Pro ont une qualité d’image supérieure et une meilleure stabilisation, grâce principalement à la stabilisation numérique, tandis que les clips enregistrés en 1080p à 60fps avec le realme GT Neo 3 sont meilleurs, puisque le Le Dimensity 8100 parvient à éclairer les zones où il fait assez sombre sans générer de bruit dans la vidéo.