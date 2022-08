Gurman : La prochaine Apple Watch Pro pourrait proposer des fonctions satellites dont on parle depuis longtemps

Depuis plus d’un an, la rumeur court qu’Apple travaille sur la possibilité d’apporter des fonctionnalités satellites à l’iPhone. D’abord suggérée pour la série iPhone 13, cette fonction pourrait désormais être disponible avec le prochain iPhone 14. Bien que cette fonction puisse aider les utilisateurs d’iPhone à signaler les urgences dans les zones sans service mobile, Apple a maintenant discuté d’apporter cette fonctionnalité à une nouvelle génération du selon la rumeur Apple Watch Pro.

Les informations proviennent de Bloombergest Mark Gurman dans son Allumer bulletin. Selon le journaliste, une nouvelle génération de l’Apple Watch Pro robuste non annoncée pourrait avoir des fonctionnalités satellites.

La société a également discuté en interne de l’idée de doter ses montres de fonctionnalités satellites, ce qui pourrait avoir du sens pour une future version de la nouvelle Apple Watch Pro plus robuste.

Dans la newsletter d’aujourd’hui, Gurman explique à quel point l’ajout de la connectivité par satellite à l’iPhone pourrait être important.

C’est une avancée par rapport à la fonctionnalité actuelle de l’iPhone et de l’Apple Watch pour appeler rapidement les services d’urgence et leur fournir votre position. Les fonctionnalités donneront également aux appareils autonomes basés sur satellite, tels que le Garmin inReach, une course pour leur argent (…) La perspective d’avoir un iPhone qui peut atteindre les premiers intervenants sans connexion mobile n’est que le début de ce qu’Apple est Planification. En fin de compte, les utilisateurs pourraient avoir un accès Internet mondial et être en mesure de passer des appels téléphoniques réguliers via des liaisons satellites. La combinaison de réseaux 5G rapides et d’un service par satellite pourrait un jour faire de l’iPhone l’appareil de communication mondial le plus puissant disponible.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas attendue pour la première génération de la rumeur Apple Watch Pro, quelques fonctionnalités sont attendues pour cette montre, comme vous pouvez en savoir plus ci-dessous.

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Pro ?

Le 7 septembre, Apple annoncera l’iPhone 14 aux côtés de l’Apple Watch Series 8. Une nouvelle Apple Watch SE et cette Apple Watch Pro robuste devraient également être annoncées lors du discours d’ouverture « Far Out ».

Selon les informations de Mark Gurman, l’Apple Watch Pro se différenciera visuellement de l’Apple Watch Series 8 avec un nouveau design, bien que les rumeurs divergent quant à savoir si elle aura ou non des bords plats. Gurman parle d’une « évolution de la forme rectangulaire actuelle ».

L’un des principaux changements apportés à l’Apple Watch Pro sera les matériaux à partir desquels elle est fabriquée. Actuellement, l’Apple Watch est disponible en aluminium, en acier inoxydable et en titane. L’Apple Watch Pro comporterait une « formulation de titane plus durable » dans le cadre des efforts d’Apple pour la rendre aussi robuste que possible.

Parallèlement à cette conception plus grande, la montre devrait également offrir une durée de vie de la batterie améliorée. Une plus longue durée de vie de la batterie sera un facteur clé pour les acheteurs de « sports extrêmes » de cette Apple Watch, et c’est apparemment quelque chose dont Apple est conscient.

Tout comme l’Apple Watch Series 8, cette nouvelle Apple Watch Pro devrait ajouter la prise en charge des mesures de la température corporelle. L’Apple Watch ne pourra pas vous donner une mesure exacte de votre température corporelle, mais vous enverra plutôt une alerte lorsqu’elle détectera que votre température est élevée. Ensuite, vous pourrez prendre votre température à l’aide d’un thermomètre traditionnel.

