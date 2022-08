Les meilleures applications de fond d’écran en direct pour votre mobile Android

Donnez à votre mobile un look différent avec les meilleures applications de fond d’écran en direct disponibles pour Android.

Chaque année qui passe, de plus en plus d’appareils mobiles Android arrivent sur le marché, dotés de fonctionnalités et de fonctionnalités innovantes telles que de meilleurs panneaux, des batteries optimisées, des performances améliorées, etc.

Mieux encore, ce type d’avancée technologique n’affecte pas de manière drastique le prix de l’équipement. Et en ayant de meilleures performances, il est possible d’utiliser certaines fonctions qui n’étaient auparavant pas possibles, comme avoir un économiseur d’écran dynamique.

Si vous souhaitez avoir un fond d’écran en direct pour rendre votre écran mobile plus amusant, il est temps de jeter un coup d’œil aux meilleures applications de fond d’écran en direct pour votre mobile Android.

Les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile

Meilleures applications de fond d’écran animé pour Android

Fond d’écran animé Paperland

Fond 3D de l’étang à poissons

Fonds d’écran animés, Verrouiller W.Engine

Vague Live Wallpapers Maker 3D

Forêt Fond D’écran Animé

astéroïde

Fond d’écran animé 4D–Fond d’écran HD

Fond d’écran animé Muzei

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste des applications de fond d’écran en direct disponibles pour Android. Ces protecteurs ne consomment pas beaucoup d’énergie et relèvent d’une grande variété de thèmes.

Fond d’écran animé Paperland

Avez-vous besoin d’un économiseur d’écran animé minimaliste relaxant? Ensuite, vous devriez donner une chance à Paperland Live Wallpaper. Il s’agit d’une application mobile avec une large gamme d’options pour des économiseurs d’écran dynamiques sous l’aspect d’un dessin réalisé sur papier.

Ils sont conçus avec des lignes fines accompagnées d’une large palette de couleurs pastel où vous pouvez en sélectionner une en particulier ou celles de votre préférence. Les mouvements qu’il présente sont très subtils comme une voiture en mouvement, des nuages ​​ou des oiseaux volant vers l’horizon.

Sa configuration est très simple, vous n’avez qu’à lancer l’application, choisir l’image de votre choix et le tour est joué.

GooglePlay | Fond d’écran animé Paperland

Fond 3D de l’étang à poissons

Pour les fans de la nature, il y a l’application Fish Pond 3D Background, avec cette application, vous pouvez profiter d’un magnifique étang à poissons sur l’écran de votre mobile.

Vous pouvez également choisir parmi une grande variété d’étangs, choisir les poissons et la quantité que vous souhaitez.

L’application est assez dynamique et elle est capable de produire de belles ondulations à chaque fois que vous touchez l’écran. Bref, vous pourrez observer le mouvement des poissons sous une apparence réaliste aux couleurs éclatantes.

GooglePlay | Fond 3D de l’étang à poissons

Fonds d’écran animés, Verrouiller W.Engine

Live Wallpapers, Lock W.Engine est l’une des applications les plus complètes de la liste, car vous pouvez obtenir des sonneries uniques, des sons de notification et, bien sûr, des fonds d’écran en qualité HD et 4K.

Dans sa base de données, vous devrez choisir parmi une grande variété de protecteurs animés et leurs catégories sont mises à jour chaque semaine.

Parmi sa base de données, vous pourrez trouver des dessins animés de tous les styles et de tous les goûts, et si votre mobile dispose d’un panneau AMOLED, vous aurez le choix entre des centaines d’options accompagnées de couleurs vives et saisissantes.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez sélectionner vos héros préférés ou simplement choisir une animation simple et minimaliste.

GooglePlay | Fonds d’écran animés, Verrouiller W.Engine

Vague Live Wallpapers Maker 3D

Si vous avez un mobile de milieu de gamme ou haut de gamme et que vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre appareil, vous devriez donner une chance à Wave Live Wallpapers Maker 3D.

Avec cette application, vous pourrez utiliser d’incroyables économiseurs d’écran 3D, rendant l’expérience utilisateur plus immersive.

De plus, vous devrez choisir parmi un large éventail d’options (nature, couleurs, diamants, dessins animés, animaux et plus). La chose la plus intéressante à propos de ce type de papier peint est qu’ils se déplaceront en fonction des mouvements du mobile.

GooglePlay | Vague Live Wallpapers Maker 3D

Forêt Fond D’écran Animé

Forest Live Wallpaper propose une grande variété de fonds d’écran agréables et relaxants sous un design minimaliste.

De plus, l’application a la capacité de se synchroniser avec le temps réel, cela indique que le matin, vous aurez un fond d’écran animé inspiré du matin et le soir, vous aurez un fond d’écran animé sombre très confortable.

Une autre fonction de cette application est la possibilité d’utiliser des fonds d’écran en fonction du type de temps, c’est-à-dire que s’il pleut là où vous êtes, vous pouvez avoir un fond d’écran de pluie sur votre mobile.

GooglePlay | Forêt Fond D’écran Animé

astéroïde

Une autre des meilleures applications de fond d’écran en direct pour votre mobile Android est Asteroid. C’est un outil avec de nombreux fonds d’écran parmi lesquels choisir. Bien sûr, vous pourrez choisir des astéroïdes de toutes tailles et même configurer leur couleur et leur arrière-plan.

Les astéroïdes sont animés et vous pourrez les voir s’approcher lentement de l’espace extra-atmosphérique, cela peut prendre entre quelques minutes et des heures, tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez que cela se produise.

GooglePlay | astéroïde

Fond d’écran animé 4D–Fond d’écran HD

4D Live Wallpaper – L’application HD Wallpaper est devenue très populaire en raison de ses incroyables fonds d’écran animés, et quels que soient vos goûts, vous pourrez obtenir le fond d’écran parfait pour chaque occasion.

L’une des fonctions les plus attrayantes de 4D Live Wallpaper – HD Wallpaper est la possibilité de créer vos propres fonds d’écran animés totalement personnalisés. Vous pouvez également ajouter divers éléments, écrire des phrases ou des phrases sous une grande variété de polices et ajouter des images de votre galerie.

GooglePlay | Fond d’écran animé 4D–Fond d’écran HD

Fond d’écran animé Muzei

Muzei Live Wallpape inclut dans sa base de données une large gamme d’œuvres d’art avec des mouvements agréables et configurables. L’application mobile contient non seulement les œuvres d’art les plus célèbres du moment, mais vous pouvez également choisir des monuments importants, des lieux touristiques, des safaris et bien plus encore.

GooglePlay | Fond d’écran animé Muzei

Meilleurs fonds d’écran animés pour Android et comment les utiliser