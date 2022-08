Cette montre connectée se faufile dans le top 2 des meilleures ventes, et ce n’est pas Xiaomi

L’appareil de HUAWEI a augmenté ses ventes pendant des semaines et a été placé à la deuxième place.

Dans le domaine des wearables, il existe deux variantes très bien définies : les smartbands et les smartwatches. Cependant, au fil du temps, les premiers se sont transformés en seconds, ajoutant des écrans plus grands, ainsi que des fonctions et des capteurs que nous n’avions vus jusqu’à présent que dans les montres intelligentes.

HUAWEI est l’un des pionniers dans la réalisation de cette adaptation avec son HUAWEI Band 6 avec lequel l’écran est devenu deux fois plus grand que la génération précédente. Et ils y sont parvenus sans augmenter le prix de base de leurs produits, mais plutôt celui de leur production. Le client est plus que ravi et HUAWEI les vend comme des petits pains.

HUAWEI Bande 6HUAWEI Bande 7

Obtenez un bon wearables pour environ 40 euros

Même si le HUAWEI Band 7 vient de sortir il y a quelques semaines, il bénéficie déjà d’une remise importante. Vous pouvez l’obtenir pour moins de 45 euros sur Amazon, quand son prix de départ était de 59 euros. Peu importe celle que vous choisissez, les 6ème et 7ème versions sont puissantes, avec une grande autonomie et très bonnes dans toutes les sections qu’elles proposent. Les deux ont des caractéristiques similaires, donc étant entre les deux, je choisirais le moins cher, aujourd’hui le HUAWEI Band 6.

Les deux modèles partagent une série de caractéristiques exceptionnelles qui feront de votre décision pour l’un ou l’autre toujours la bonne. Vous pouvez opter pour le prix (Bande 6) ou pour la nouveauté (Bande 7) :

Batterie : les deux ont une autonomie allant jusqu’à 14 jours en utilisation normale. Si son utilisation est intense, elle peut vous tenir jusqu’à 10 jours, un dépassement par rapport à l’Apple Watch dont la batterie ne tient que 18 heures.

Écran : ils montent une dalle identique de type tactile Amoled et de 1,47 pouces de diagonale. Ils ont amélioré la résolution des écrans et leur consommation, c’est pourquoi nous avons une si bonne autonomie.

Capteurs : fréquence cardiaque, saturation en oxygène, podomètre et surveillance du sommeil. Les deux n’ont pas de puce GPS comme le fait la HUAWEI Watch Fit. Toutes les données peuvent être vues à la fois sur votre écran et sur un mobile avec l’application HUAWEI Health où nous aurons un graphique avec l’évolution.

Modes : si vous êtes un athlète, vous ne manquerez de rien avec aucun des deux modèles, puisqu’ils intègrent 96 modes sportifs conçus au millimètre près pour chaque discipline. De plus, vous disposerez d’un assistant personnel qui vous indiquera quand vous devez vous entraîner (ou bouger un peu), pour rester plus actif que jamais.

HUAWEI Bande 6

Si votre budget est d’environ 40 euros, ne regardez pas Xiaomi ou Redmi, HUAWEI a les meilleurs smartbands hybrides du marché pour ce prix. Peu importe le modèle que vous choisirez, vous ferez un excellent choix et ce sera un appareil qui vous durera de nombreuses années.

