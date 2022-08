Les écouteurs sans fil les plus vendus ont une autonomie de 40 heures et je vous les recommande

Plus de 6 000 personnes très bien notées ont donné leur avis sur Amazon, où elles se classent premières.

Dans le domaine des écouteurs en général, certaines marques génèrent une plus grande confiance. Certains comme Sony ou JBL ont toujours de bons modèles, un bon son et un grand soin lors de la fabrication de leurs appareils audio. Maintenant, tous ont des modèles pour tous les publics et toutes les poches, et l’un des plus recommandés est le JBL TUNE 510BT qui a été classé parmi les meilleures ventes sur Amazon la semaine dernière.

Ces écouteurs JBL ont un super son, sont légers et ont une autonomie brutale. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter certaines des couleurs à un prix inférieur à celui d’habitude, mais pour leurs 49,99 euros officiels, elles constituent également un excellent achat. Ces casques sont les plus recommandés pour environ 50 euros en ce moment.

Achetez de bons casques Bluetooth pour peu

JBL se positionne comme l’un des fabricants de gadgets sonores les plus recommandés par le grand public et par les spécialistes. En parcourant un peu le catalogue des écouteurs bluetooth avec bandeau, on peut voir que ces JBL TUNE 510BT sont à un prix très raisonnable pour les spécifications qui les accompagnent.

Ce qui ressort le plus, c’est sa batterie. Nous avons une autonomie totale d’environ 40 heures d’utilisation. De plus, nous avons également une charge rapide, en seulement 5 minutes de charge, nous obtiendrons jusqu’à 2 heures d’utilisation supplémentaire. Nous les chargerons via leur port USB-C et dans environ 2 heures, nous les aurons à 100% à partir d’une décharge totale.

Pour moins de 50 euros, ces JBL TUNE 510BT sont les meilleures que vous verrez cette semaine.

Ce sont des écouteurs très légers, atteignant seulement 160 grammes de poids. Ils sont pliables, pour pouvoir les ranger dans un sac à dos, un sac à bandoulière ou une mallette. Ses haut-parleurs ont une taille de 32 mm, nous avons donc affaire à des écouteurs supra-auriculaires (sur l’oreille), c’est-à-dire qu’ils reposent sur les oreilles et ne les recouvrent pas tous. Cela les rend appropriés pour marcher avec eux ou écouter de la musique ou des films sur le canapé, mais ne les utilisez pas pour des sports ou des activités avec des mouvements vigoureux, car ils tomberont.

Ils fonctionnent avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0 à faible consommation d’énergie et une latence presque nulle. Si vous les utilisez pour regarder des vidéos sur votre mobile ou jouer à des jeux, vous remarquerez peu ou pas de retard dans le son. Grâce à ses microphones, nous pouvons avoir des conversations téléphoniques sans avoir à sortir notre téléphone portable de notre poche. Ces microphones serviront également à appeler Siri ou Google Assistant à l’action.

JBL TUNE 510BT – Casque supra-auriculaire sans fil – Equipé de la technologie Bluetooth – Connection multi-points – Léger, confortable et pliable – Jusqu’à 40 hrs d’écoute – Noir Graves de choc, toute la journée : plongez dans votre musique avec le son puissant JBL Pure Bass et profitez de 40 hrs d’autonomie ou obtenez 2 hrs supplémentaires avec une recharge de 5 min Gérez vos appels : passez d’une vidéo sur votre tablette à un appel sur votre portable avec la connexion multi-points. Utilisez le kit mains libres depuis votre casque avec les boutons pratiques Léger, ce casque est doté de coussinets doux et d’un bandeau rembourré pour un port confortable. Sa conception pliable vous permet d’emporter votre musique avec vous où que vous alliez Demandez à Siri ou dites Hey Google : activez l’assistant vocal en appuyant sur le bouton multifonction. Avec le TUNE 510BT, apportez une touche musicale partout avec vous Livraison : 1 x JBL TUNE 510BT Casque supra-auriculaire sans fil / 1 x câble de recharge USB-C / 1 livret d’avertissements / 1 guide de démarrage rapide – Noir

JBL Tune 510 BT - Noir BLUETOOTH SANS FIL: ces écouteurs diffusent sans fil depuis votre appareil et peuvent même basculer entre deux appareils afin que vous ne manquiez aucun appel

Avec le son JBL Pure Bass, nous ferons l’expérience du vrai son sérieux de JBL qui a apporté tant de succès et d’heureux utilisateurs sur ou à travers la planète. Grâce à sa connexion multipoint, nous pouvons connecter le JBL à plusieurs appareils en même temps et passer de l’un à l’autre facilement et rapidement.

