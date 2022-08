iOS 16 sur Android : ces 2 applis inspirées des logiciels d’Apple réussissent sur le Play Store

Deux lanceurs iOS ont déjà accumulé plus de 100 millions de téléchargements dans l’App Store d’Android.

Les utilisateurs d’Android attendent avec impatience d’avoir iOS 16 sur leurs smartphones, ou du moins cela est indiqué par le fait que deux applications qui apportent l’expérience iOS à leurs terminaux balayent le Google Play Store. Comme le souligne Phone Arena, ces deux applications cumulent déjà plus de 100 millions de téléchargements dans la boutique Android, un chiffre spectaculaire qui ne fait que croître avec le temps.

Ces deux applications sont des lanceurs qui apportent l’expérience visuelle d’un iPhone à un mobile Android. Bien sûr, cela ne indique pas appliquer les fonctions iOS, uniquement la partie esthétique du logiciel. Même si Android compte toujours des millions d’abonnés, le succès de ces deux applications montre que nombreux sont ceux qui meurent d’envie d’essayer le système d’exploitation d’Apple.

Ces deux applications de lancement iOS réussissent dans le Play Store

Si nous recherchons des lanceurs iOS dans le Google Play Store, il y a deux applications qui attirent notre attention pour accumuler plusieurs millions de téléchargements. Le premier d’entre eux s’appelle Launcher iOS 16 et, comme son nom l’indique, il s’agit d’un lanceur qui applique l’expérience visuelle d’iOS 16 sur les mobiles Android. Il peut être téléchargé entièrement gratuitement via le lien suivant.

PlayStore | Lanceur iOS 16

Si nous regardons les informations sur l’application, nous découvrons qu’il y a plus de 50 millions d’utilisateurs qui l’ont téléchargée à ce jour, un chiffre considérablement élevé. Grâce à lui, nous pouvons changer l’apparence de l’écran d’accueil, des widgets et des dossiers, et même modifier le centre de contrôle qui apparaît lorsque nous glissons du haut vers le bas de l’écran.

Il convient de mentionner qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle application, mais elle a été mise à jour chaque année depuis la sortie d’iOS 13. À l’heure actuelle, elle propose même des options qui ne sont pas présentes dans iOS 16, comme la modification des noms d’applications.

L’autre lanceur iOS qui est un succès sur le Play Store s’appelle Phone 13 Launcher, qui apporte l’apparence d’iOS 15 aux smartphones Android. Si vous utilisez cette application, vous verrez comment elle modifie l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage, le panneau de notification et même le fond d’écran. Bien sûr, vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien suivant.

PlayStore | Lanceur de téléphone 13

Comme Launcher iOS 16, Phone 13 Launcher a déjà dépassé les 50 millions de téléchargements dans l’App Store de Google. Les deux montrent qu’il existe de nombreux utilisateurs d’Android qui veulent vivre l’expérience iOS, même si cela reste uniquement sur le plan esthétique et ne va pas au-delà.

Cela ne nous surprend pas après avoir appris que, selon Apple, de plus en plus d’utilisateurs d’Android passent à l’iPhone. Tel que rapporté par ZDNet, Tim Cook (PDG d’Apple) a expliqué lors d’une récente conférence sur les résultats qu’un nouveau record a été établi, à la fois pour les revenus et pour le nombre d’utilisateurs qui sont passés d’Android à l’iPhone. Selon les données de l’entreprise, le nombre de personnes passant à iOS a augmenté à deux chiffres d’une année sur l’autre.

Ces informations confirment que de nombreux utilisateurs d’Android ne se limitent pas à télécharger des lanceurs iOS pour leurs mobiles, mais procèdent ensuite à l’achat d’un iPhone, laissant derrière eux le système d’exploitation de Google. Si vous souhaitez également essayer iOS, vous savez déjà que ces deux applications à succès sont totalement gratuites.