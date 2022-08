Les meilleures astuces de navigateur pour votre mobile Samsung

Si vous avez un mobile Samsung, vous devez connaître toutes ces astuces pour tirer le meilleur parti de son navigateur natif.

Samsung Internet, le navigateur Web natif de Samsung, est devenu l’un des navigateurs les plus populaires sur Android grâce au fait qu’il possède certaines fonctions que Google Chrome lui-même n’a pas.

Une bonne preuve de son succès est que, dans l’App Store de Google, le navigateur de Samsung a accumulé plus de 1 000 millions de téléchargements et a un score de 4,3 sur 5 avec plus de 5 millions d’avis.

Ensuite, nous allons vous dévoiler les 13 meilleures astuces du navigateur web de votre mobile Samsung, grâce auxquelles vous pourrez vous en servir comme un professionnel.

Modifier la position de la barre d’adresse

La plupart des navigateurs Web pour Android ont la barre d’adresse en haut, ce qui peut être inconfortable si vous effectuez des recherches fréquentes, donc le navigateur de Samsung vous donne la possibilité de changer sa position et de la placer en bas.

Pour localiser la barre d’adresse Internet Samsung en bas de l’application, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton avec les trois bandes horizontales situé dans le coin inférieur droit de l’application

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Design et menus

Dans la section Position de la barre d’adresse, cliquez sur l’option Bas

Modifier la taille de la police

Le navigateur Web de Samsung vous permet également de personnaliser la taille de la police, au cas où vous auriez besoin de voir des textes plus grands, et pour cela, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accédez au navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui apparaît en bas à droite

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Affichage et défilement de la page

Cliquez sur le bouton Taille du texte de la page

Enfin, déplacez la barre de défilement vers la droite pour augmenter la taille de la police et vers la gauche pour la diminuer.

Activer le mode sombre

Si vous surfez souvent sur Internet la nuit, le mode sombre du navigateur Web Samsung vous sera utile car il assombrit la plupart des éléments à l’écran, améliorant ainsi votre expérience de lecture.

Pour activer le mode sombre dans le navigateur Samsung, il vous suffit de procéder comme suit :

Entrez dans le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui se trouve en bas à droite

Accéder à la section Paramètres

Cliquez sur l’option Affichage et défilement de la page

Cliquez sur le bouton Mode sombre

Cliquez sur l’option Utiliser le mode sombre et sélectionnez quand vous voulez qu’il soit activé : Toujours Lorsque le mode sombre du téléphone est activé Jamais



Changer de moteur de recherche

Par défaut, le navigateur de Samsung utilise Google comme moteur de recherche par défaut, mais vous pouvez le modifier en suivant quelques étapes simples :

Accédez au navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui apparaît en bas à droite

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Rechercher dans la barre d’adresse

Sélectionnez l’une des cinq alternatives à Google : bing CanardCanardAller Youtube Demandez.com Yahoo!



De plus, si vous cliquez sur le bouton Ajouter un moteur de recherche, vous pouvez accéder à d’autres options plus minoritaires telles que Yandex, Qwant ou StarPage.

Installer un bloqueur de publicité

De nombreux navigateurs Web ont un bloqueur de publicités intégré qui vous permet de supprimer les publicités des pages Web pour une expérience de navigation beaucoup plus satisfaisante.

Bien que le navigateur Samsung ne l’ait pas activé par défaut, il vous permet de l’activer de la manière suivante :

Entrez dans le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui se trouve en bas à droite

Accédez à la section Bloqueurs de publicités

Appuyez sur le bouton de téléchargement à droite du bloqueur de publicités que vous souhaitez installer

Une fois cela fait, le navigateur Samsung se chargera de bloquer automatiquement toutes les publicités des sites Web que vous visitez.

Personnaliser le style des onglets ouverts

Le navigateur Samsung vous permet de personnaliser la façon dont les onglets ouverts s’affichent lorsque vous appuyez sur le menu des onglets en suivant quelques étapes simples :

Accédez au navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le menu onglet qui apparaît en bas à droite

Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit

Appuyez sur l’option Afficher en tant que

Enfin, choisissez l’une des trois alternatives disponibles : List, Stack et Grid et cliquez sur le bouton OK

Créer des groupes d’onglets

Si vous avez généralement de nombreux onglets ouverts, vous allez adorer cette astuce du navigateur Samsung, puisqu’elle permet de créer des groupes d’onglets pour les organiser par thème et y accéder facilement et rapidement.

Pour créer un groupe d’onglets dans le navigateur Samsung, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le menu onglet qui apparaît en bas à droite

Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit

Appuyez sur l’option des onglets de groupe

Sélectionnez les onglets qui feront partie du groupe et cliquez sur le bouton Groupe qui apparaît en bas

Pour finir, donnez un nom au groupe d’onglets et cliquez sur le bouton Créer

Activez le mode secret pour protéger votre vie privée

Comme tout autre navigateur, Samsung Internet dispose également d’un mode incognito, appelé mode secret, qui supprime automatiquement les cookies et l’historique de navigation de toutes les pages Web que vous visitez afin que personne ne puisse vous suivre.

Pour activer le mode Secret dans le navigateur Samsung, il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez dans le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le menu de l’onglet qui se trouve dans le coin inférieur droit

Cliquez sur le bouton retour pour revenir au menu général des onglets

Cliquez sur l’option Activer le mode secret

Appuyez sur le Switch à droite du mode secret de verrouillage pour le protéger avec votre empreinte digitale et votre mot de passe

Appuyez sur le bouton Démarrer situé en bas

Mettez le mot de passe dans la zone de texte et cochez l’option Utiliser aussi la biométrie

Enfin, entrez à nouveau le mot de passe pour que les modifications soient enregistrées et appuyez à nouveau sur le bouton OK

Enregistrez des pages Web pour les lire plus tard

Dans le Play Store, vous pouvez trouver des applications comme Pocket ou Raindrop qui vous permettent d’enregistrer des liens de pages Web pour les lire plus tard, mais le propre navigateur de Samsung vous permet de le faire sans avoir besoin d’utiliser une application tierce.

Pour enregistrer une page web avec le navigateur Samsung, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez la page Web que vous souhaitez enregistrer dans le navigateur Web Samsung

Cliquez sur le bouton de menu qui apparaît en bas à droite

Cliquez sur le bouton Ajouter une page à

Sélectionnez l’option Pages enregistrées

Une fois cela fait, vous pourrez accéder à toutes les pages Web que vous avez enregistrées simplement en cliquant sur le bouton de menu dans le coin inférieur droit et en cliquant sur le bouton Pages enregistrées.

Activer le mode lecteur

Le navigateur de Samsung dispose également d’un mode de lecture, appelé mode lecteur, qui vous permettra de lire n’importe quel article sans être distrait par la publicité ou les images, car il ne vous montre que le texte.

Pour activer le mode Lecteur dans le navigateur Web Samsung, suivez simplement ces étapes simples :

Ouvrez le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui apparaît en bas à droite

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur le bouton Fonctions utiles

Appuyez sur le Switch à droite de l’option Afficher le bouton du mode lecteur

Une fois que vous l’avez activé, tout ce que vous avez à faire pour l’activer est d’entrer un article et d’appuyer sur le bouton du mode Lecteur qui apparaît sur le côté droit de la barre d’adresse juste à côté de l’icône d’actualisation.

Accéder à l’historique vidéo

Le navigateur Web de Samsung vous permet d’accéder rapidement et facilement à l’historique de toutes les vidéos que vous y avez lues, car pour ce faire, il vous suffit de faire ce qui suit :

Entrez dans le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui se trouve dans le coin inférieur droit

Accéder à la section Historique

Cliquez sur le bouton Historique vidéo

Effacer votre historique de navigation

En plus d’accéder à votre historique vidéo, le navigateur Samsung vous permet également d’effacer votre historique de navigation afin que personne ne puisse voir les pages Web que vous avez visitées.

Ainsi, pour supprimer votre historique de navigation, vous n’avez qu’à effectuer ces étapes simples :

Accédez au navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui se trouve dans le coin inférieur droit

Aller à la section Historique

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux qui apparaît en haut à droite

Cliquez sur le bouton Effacer l’historique

Faire en sorte qu’une page Web apparaisse de la même manière que sur le PC

Enfin, tout comme le reste des navigateurs, avec Samsung Internet, vous pouvez également afficher une page Web comme vous le feriez sur un ordinateur, et pour ce faire, il vous suffit de faire ce qui suit :

Ouvrez le navigateur Web Samsung sur votre mobile Android

Accédez à la page Web que vous souhaitez voir au format PC

Cliquez sur l’icône des trois bandes horizontales qui se trouve en bas à droite

Cliquez sur le bouton du site de la version de bureau

En procédant ainsi, le site Web s’affichera de la même manière que sur un ordinateur et si vous souhaitez revenir à la version mobile, il vous suffit de suivre le même processus et de cliquer sur le bouton Site de la version mobile.

Google Play Store | Navigateur Internet Samsung