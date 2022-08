C’est la tablette la plus vendue aujourd’hui, et ce n’est ni Xiaomi ni Samsung

Apple continue de montrer qu’il est la reine de ce segment de plus en plus rongé par les constructeurs.

Il suffit de regarder le nombre de notes et la moyenne des mêmes que cet appareil accumule (4,8 sur 5 sur plus de 2 300 avis) pour se rendre compte que tous ceux qui achètent un Apple iPad le font en sachant qu’il va l’adorer. Et si vous le faites à contrecœur, vous finissez par tomber amoureux de cette tablette. C’est la tablette la plus équilibrée, la plus puissante, la plus stable et la plus durable que vous puissiez acheter pour 350 euros en ce moment.

Xiaomi, Samsung et HUAWEI se partagent le gâteau des tablettes Android, mais Apple est en charge de dominer le marché général avec ses iPad et iPad Pro.Aujourd’hui, nous recommandons le dernier iPad lancé, la 9e génération, en 2021 comme le meilleur achat si vous êtes à la recherche d’une tablette que vous souhaitez durer de nombreuses années. J’ai toujours l’iPad Air 2 de 2017 et il continue de donner la guerre comme le plus moderne.

iPad 9ème génération

Achetez la meilleure tablette du moment

Bien qu’un an se soit déjà écoulé après son lancement, l’achat de l’iPad (et des modèles successifs) sera ma recommandation si vous recherchez un appareil stable, fluide à tout moment, avec des mises à jour pendant de nombreuses années de plus qu’un avec Android, et avec des applications qui ont été exclusivement conçues pour lui, et non pour des centaines de modèles différents. La puissance de la puce Apple A13 (la même que celle qui monte l’iPhone 11) est suffisante pour exécuter en douceur toutes les applications et tous les jeux disponibles dans l’App Store.

Avoir un iPad, ce n’est plus avoir un statut élevé, mais savoir acheter. Avoir un iPad, c’est reconnaître qu’aujourd’hui, il n’existe pas de tablette bon marché pour ces prix qui puisse rivaliser dans toutes les sections de l’appareil Apple. Que vous alliez l’utiliser pour travailler, naviguer, envoyer des emails, créer des présentations, gérer votre nuage de photos ou regarder vos séries préférées, l’iPad se démarque des autres.

L’iPad, dans chacun de ses modèles, fait ressortir les couleurs de toutes les tablettes Android.

L’iPad est un appareil très haut de gamme, malgré son prix. Nous avons un corps en aluminium de seulement 7,5 mm d’épaisseur et pesant 487 grammes. Nous avons deux haut-parleurs de haute qualité et un bon volume. Sa caméra arrière est simple, mais la caméra avant est meilleure pour les appels vidéo et Face Time. Nous avons Touch ID dans ce modèle (dans le reste, il a été perdu) sous la forme d’un bouton avant et d’un connecteur Lightning, le même que dans l’iPhone (à ce jour).

Son écran est de 10,2 pouces, avec une résolution Full HD + (2 160 x 1 620 px), il est compatible avec la 1ère génération d’Apple Pencil, il a une luminosité maximale de 500 nits et c’est un panneau IPS avec technologie True Tone. Il a l’air fantastiquement bon, je vous assure. Sa batterie s’élève à 8 686 mAh ce qui nous offrira une autonomie allant jusqu’à 10 heures de navigation ou de lecture vidéo. Avec son chargeur inclus, vous pouvez le recharger à 100 % en toute sécurité en moins de 3 heures.

iPad 9ème génération

Nous avons une connectivité WiFi 5 et Bluetooth 4.2, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. Il est déjà livré avec le système iPadOS 15 et devrait recevoir 4 années supplémentaires de mises à jour, comme tous les appareils Cupertino.

