Caméra de surveillance solaire sans fil : protégez votre maison (et votre poche)

Les caméras WiFi Amazon sont bonnes, mais celle-ci prend le gâteau.

L’été touche à sa fin, mais nombreux sont ceux qui prennent des vacances en septembre. Pour eux et pour tout le monde, cette caméra de surveillance WiFi peut vous laisser beaucoup plus calme, que vous partiez en voyage ou la nuit. C’est un appareil photo qui fonctionne avec une batterie, a une autonomie folle et peut être rechargé même avec la lumière du soleil.

Amazon a une multitude de caméras WiFi à son actif, mais celle-ci est l’une des plus avancées et polyvalentes de son catalogue. On peut aussi l’utiliser comme appareil photo à utiliser branché sur le courant, bien sûr, mais la grâce est de pouvoir le placer au milieu du jardin sans avoir à le brancher à une prise. Aujourd’hui, il a un prix avantageux qui est réduit à 99,99 79,99 euros sur Amazon.

Batterie Ring Stick Up Cam

Acheter une bonne caméra de surveillance sans fil

Il s’agit d’une caméra conçue pour être placée où vous voulez et que vous voulez, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Il résiste aux intempéries, à la pluie, au vent et à la poussière. Ses dimensions sont de 11,7 x 6 x 6 cm et il est posé sur son socle rotatif. Cette caméra sans fil fonctionne avec la technologie WiFi uniquement dans la bande 2,4 GHz, comme beaucoup d’autres de Xiaomi et Yi.

Son objectif est capable d’enregistrer et de diffuser des images en direct en 1080p avec une communication bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’il intègre un microphone et un haut-parleur pour pouvoir parler depuis le mobile avec la personne qui se trouve à proximité de la caméra. Sa vision nocturne est précise et il dispose d’une détection de mouvement avancée. Ce n’est pas une caméra qui vous permet d’insérer une micro SD pour enregistrer des images, vous pouvez voir toutes les images en direct, mais si vous souhaitez enregistrer du contenu, vous avez besoin d’un abonnement au cloud Amazon, ce qui nous donne une garantie de remplacement illimité de la caméra et la sécurité d’avoir enregistré des images en cas d’intrusion.

Gardez votre maison en sécurité et sans caca pour très peu.

En plus de la batterie, vous avez la possibilité de la brancher sur le courant domestique, ou d’acheter le panneau solaire séparément afin que sa batterie puisse être rechargée dans la journée. Et écoutez-moi, la batterie qu’il intègre n’a pas non plus besoin d’autant de support, puisque sa durée est de près de 2 mois de fonctionnement continu et 24 heures.

L’une des différences avec le système d’enregistrement de détection Xiaomi est que dans ces caméras Ring, le mouvement sera enregistré jusqu’à ce qu’il cesse de le détecter. Par conséquent, nous n’aurons pas cette limitation Xiaomi qui vous permet uniquement d’enregistrer des clips de 6 à 10 secondes lorsqu’il détecte un mouvement. La qualité d’image est superbe, surtout si votre connexion a plus de 2 Mo de téléchargement stable. Dans certains modèles (celui-ci sans fil n’en a pas) Ring a une vision nocturne en couleur, quelque chose qui nous a impressionné dès que nous le voyons et l’essayons.

Batterie Ring Stick Up Cam

Le système d’abonnement de Ring Protect est, par rapport à la concurrence d’autres sociétés de sécurité qui font continuellement de la publicité à la télévision ou à Xiaomi lui-même, plus abordable. Nous avons 2 modes : le Basic avec lequel nous ne paierons que 3 euros/mois ou 30 euros/an, et le Plus où nous paierons 10 euros/mois ou 100 euros/an. Dans les deux cas, nous avons des notifications garanties, une garantie de 2 ans pour remplacer les caméras sans aucune raison, un historique vidéo de 30 jours, partager des vidéos et prendre des captures d’écran.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.