Cette marque Android presque inconnue tient tête à l’iPhone sur le premier marché mondial du mobile

Bien qu’elle ne soit pas encore bien connue en Europe, cette marque déferle sur le marché mobile premium en Chine.

Le marché du mobile premium ne semble pas avoir atteint son plafond en Chine, qui a vu les ventes de ces smartphones grimper à 33% du marché total au deuxième trimestre 2022. Une marque Android presque inconnue a joué un rôle particulier dans cette croissance. hors du territoire chinois. Cela vous semble-t-il vivant? Eh bien, cette entreprise a connu une croissance de 7 % en un an seulement dans le segment le plus haut de gamme.

Grâce à cette augmentation des ventes, vivo est la seule entreprise capable de tenir tête à l’iPhone sur un marché comme la Chine, de la plus haute importance dans le monde. Toutes ces données sont issues d’une nouvelle étude réalisée par Counterpoint Research, qui s’est penchée sur les ventes de mobiles premium en Chine d’avril à juin 2022. Dans cette analyse, il y a un gagnant clair, vivant, puisque le fabricant est celui qui a le plus grandi d’année en année.

vivo, un concurrent de taille pour l’iPhone en Chine

vivo est un fabricant de téléphones mobiles arrivé en Europe en 2020. Bien que deux ans se soient écoulés depuis son arrivée, il n’a pas encore réussi à s’imposer comme l’une des marques Android de référence pour les utilisateurs. Cette nouvelle étude de Counterpoint Research montre que la même chose ne se produit pas en Chine, puisque les mobiles vivo sont l’un des favoris des acheteurs en ce qui concerne le segment premium.

Selon la société d’analyse de données, au sein de cette section premium, elle comprend le haut de gamme abordable, le haut de gamme et le haut de gamme premium, c’est-à-dire les mobiles avec un prix de plus de 400 dollars. Il semble que les utilisateurs chinois préfèrent ce type de terminal, car la vente de mobiles premium représente désormais 33% du marché total. Il représente une croissance de 2% par rapport à la même période l’an dernier.

Vivo, un fabricant qui représente 13 % des ventes du segment premium, joue un rôle important dans cette croissance. Ce chiffre reflète une croissance de 7% sur un an, et aussi une approche du leader par excellence, Apple, qui est encore loin devant. Une grande partie de ce succès est due à la série vivo X80, qui « allie parfaitement design et performances pour ce segment, ce qui aide vivo à bien performer sur les canaux en ligne », explique Mengmeng Zhang, l’un des analystes de l’étude Vivo.

En ce qui concerne les smartphones de la gamme premium, vivo n’est devancé que par Apple, qui vend 46% du total, en croissance de 3% si on le compare au T2 2021. Concrètement, l’entreprise américaine se démarque sur le segment des 1 000 euros ou plus. . Dans cette croissance, ainsi que dans celle de Samsung, la chute des ventes de Huawei joue un rôle important, qui est passé du protagoniste de 19 % des mobiles haut de gamme vendus à n’en avoir que 11 %.

Les meilleurs téléphones chinois que vous pouvez acheter en 2022

Bien qu’Apple et vivo aient augmenté leurs ventes, il faut mentionner que la vente de mobiles premium a chuté de 10 % d’une année sur l’autre. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que la vente de smartphones en général a chuté de 14%, donc la gamme premium n’a pas tant baissé si on compare les deux.

Voyant le succès des mobiles les plus avancés de vivo sur le marché chinois, vous voudrez peut-être essayer certains de leurs modèles pour profiter de la grande expérience qu’ils offrent. Le plus remarquable que vous puissiez acheter en ce moment est le vivo X80 Pro 5G, avec un prix de vente conseillé de 1 119 euros. Comme vous pouvez le voir, il se concentre sur la concurrence directe avec les meilleurs smartphones d’Apple et de Samsung.

Vivo X80 Pro 5G

Comme nous vous le disions dans l’analyse du vivo X80 Pro 5G, ce mobile embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui offre des performances très élevées. De plus, il monte un écran AMOLED E5 de 6,78 pouces avec une résolution Quad HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À cela, nous ajoutons un système de caméra avancé et une batterie de 4 700 mAh qui se recharge en quelques minutes, à la fois par câble (80W ) et sans fil (50W).

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.