AirPods Pro 2 : tout ce que nous savons jusqu’à présent [Vidéo]

Apple est sur le point de sortir les AirPods Pro 2 en 2022. Cette nouvelle génération pourrait apporter un nouveau design, un support innovant Lossless, ainsi que des capteurs de fitness pour la première fois. Rendez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons les dernières rumeurs concernant ce produit qui pourrait être lancé lors de l’événement « Far Out » d’Apple le 7 septembre.

AirPods Pro 2 : nouveau design (form factor) ?

Au début de 2022, l’analyste Apple Ming-Chi Actu a signalé que les AirPods Pro 2 présenteraient une nouvelle conception de design (form factor) plus proche du Beats Fit Pro 2021. Avec cela, ces écouteurs sans fil perdraient leur poupe en présentant probablement une conception de bout d’aile intra-auriculaire.

Puis en juin, une nouvelle fuite par 52audio – qui a correctement prédit la conception des AirPods 3 – montre que les AirPods Pro 2 présenteront probablement une conception similaire à la génération actuelle, mais avec une modification des embouts auriculaires.

Les rumeurs pensent également que le boîtier de charge restera épais de 21 mm, alors qu’il mesurera 46 mm de haut et 54 mm de large. À titre de comparaison, le boîtier de chargement AirPods Pro actuel mesure 45,2 mm de haut et 60,6 mm de large.

Pour l’instant, aucun leaker ou analyste n’a prédit de nouvelles couleurs pour les AirPods Pro 2, bien qu’il soit probable qu’Apple ne maintienne qu’une version blanche du produit.

Fonctionnalités

Socket en charge sans perte

L’analyste Ming-Chi Actu a également été le premier à signaler qu’Apple prévoyait d’apporter le support Lossless aux AirPods Pro 2. Il a écrit en janvier :

Nous nous attendons à ce qu’Apple lance les AirPods Pro 2 au 4T22 avec de nouveaux arguments de vente, notamment une nouvelle conception de design (form factor), la prise en charge du format Apple Lossless (ALAC) et un boîtier de charge pouvant émettre un son que les utilisateurs peuvent suivre. Nous sommes optimistes quant à la demande d’AirPods Pro 2 et estimons que les expéditions atteindront 18 à 20 millions d’unités en 2022.

Fin 2021, le créateur des AirPods a abordé les limites du Bluetooth dans une interview. Gary Geaves, vice-président de l’acoustique d’Apple, a déclaré qu’Apple aimerait vraiment une norme sans fil qui permette plus de bande passante.

« De toute évidence, la technologie sans fil est essentielle pour la diffusion de contenu dont vous parlez », dit-il, « nous devons donc nous concentrer très fort pour tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth, et il y a un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certaines des limites de Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante et… je vais m’arrêter là. On aimerait plus de bande passante », sourit-il.

Si l’analyste Ming-Chi Actu a raison, Apple adopte probablement une nouvelle norme pour offrir un support Lossless avec les AirPods Pro 2.

Nouvelle puce et prise en charge Bluetooth basse consommation

Netcost-security.fr Des sources confirment que la prochaine génération d’AirPods Pro – nom de code B698 – comportera la prochaine version de la puce H1, le propre processeur audio d’Apple. De plus, les références pour la prise en charge du codec LC3 sur le micrologiciel bêta d’AirPods Max indiquent qu’AirPods Pro 2 pourrait être le premier à ajouter la prise en charge de Bluetooth 5.2.

Ce codec apportera plus de stabilité et d’efficacité aux écouteurs sans fil. Non seulement cela, mais cette nouvelle norme aidera les AirPods Pro 2 à améliorer la qualité sonore des appels vocaux et des chansons avec une prise en charge de débit binaire plus élevé. Bien que le Bluetooth à faible consommation d’énergie et le codec LC3 ne promettent pas un « Bluetooth sans perte », ils amélioreront certainement considérablement la qualité du son.

Capteurs de santé

Actu pense également que «les AirPods pourraient prendre en charge les fonctions de gestion de la santé à l’avenir», corroborant les rapports précédents.

Une étude menée par Apple montre comment les AirPod pourraient être utilisés pour surveiller la fréquence respiratoire. L’étude a révélé que cet audio peut être un « signal viable pour estimer passivement » les fréquences respiratoires, ce qui en fait également un moyen plus rentable de le faire par rapport aux soins de santé traditionnels.

Bloomberg‘s Mark Gurman a d’abord cru que les AirPods Pro 2 auraient de nouvelles fonctionnalités de suivi de la condition physique, mais début juillet, le journaliste a déclaré qu’Apple n’ajouterait aucun capteur de santé au modèle de cette année.

Il est peu probable que les AirPods Pro de cette année bénéficient d’une surveillance de la fréquence cardiaque. Comme je le signale depuis un moment maintenant, Apple se prépare à lancer de nouveaux AirPods Pro plus tard cette année.

Connecteur Lightning ou USB-C ?

En mai, Actu prédit que cet étui de chargement d’écouteurs sans fil comportera toujours un port Lightning pour le chargement, anéantissant les espoirs d’un passage à l’USB-C cette année.

Actu a rapporté en mai qu’Apple testait actuellement l’iPhone 15 avec un port USB-C pour le chargement. L’analyste a également prédit que lorsque (ou si) l’iPhone passe à la charge USB-C, Apple fera également passer les AirPod et d’autres accessoires à l’USB-C.

En juin, 52audio a supposé que le boîtier de charge mis à jour pour les AirPods Pro 2 passera à USB-C en fonction de ses images divulguées, comme vous pouvez le voir ici.

Quand Apple sortira-t-il les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro originaux ont été lancés pour la première fois fin 2019. Ming-Chi Actu pense que les AirPods Pro 2 devraient entrer en production de masse au cours du second semestre. Il note également que les AirPods Pro 2 seront fabriqués au Vietnam, signalant une réduction de la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine.

Cela vient après le le journal Wall Street a rapporté qu’Apple avait informé certains de ses fournisseurs qu’il souhaitait transférer la production de la Chine vers des hubs au Vietnam et en Inde.

Auparavant, Actu avait déclaré que les AirPods Pro 2 seraient lancés vers le quatrième trimestre de 2022, ce qui indique que le produit pourrait voir le jour vers septembre-novembre, selon le plan d’Apple d’annoncer ce produit aux côtés de nouveaux iPhones, Mac ou iPads. Avec un événement prévu le 7 septembre, cela pourrait être le moment idéal pour voir l’entreprise dévoiler cette prochaine génération.

Combien coûteront les AirPods Pro 2 ?

Pour l’instant, les rumeurs ne tiennent pas compte du prix des AirPods Pro 2. Actuellement, la première génération coûte 249 $. Si Apple ajoute de nouveaux capteurs de santé à ce produit + support Lossless, il est probable qu’Apple pourrait augmenter son prix jusqu’à 50 $.

Il est également important de jeter un coup d’œil à la stratégie de l’entreprise avec les AirPods 3. Actu l’a décrite comme une « stratégie de segmentation des produits ratée », en disant qu’Apple abandonnera probablement les AirPods Pro lors du lancement du nouveau modèle.

Les commandes d’AirPods 3 pour 2-3Q22 ont été réduites de 30% +. En raison de l’échec de la stratégie de segmentation des produits, la demande pour les AirPods 3 est nettement plus faible que pour les AirPods 2. Les AirPods Pro pourraient être interrompus après le lancement par Apple des AirPods Pro 2 en 2H22 pour éviter de répéter la même erreur.

Au final

Il y a beaucoup de raisons d’être enthousiasmé par le nouveau modèle AirPods. Si les rumeurs s’avèrent vraies, attendez-vous à une lecture sans perte, à un nouveau design (form factor) et à des capteurs de santé et de forme physique.

Cela dit, si vous ne pensez pas avoir besoin de toutes ces fonctionnalités, cela pourrait être le moment idéal pour acheter les AirPods Pro, AirPods Max d’origine et même le chargeur 20W d’Apple.

