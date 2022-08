C’est le smartband le plus vendu, et ce n’est ni Xiaomi ni HUAWEI ni HONOR

Les bracelets intelligents deviennent un article de plus en plus à la mode en 2022.

Dans le domaine des bracelets intelligents, Xiaomi a toujours régné depuis l’apparition du premier Mi Band jusqu’au dernier modèle. Cependant, plusieurs entreprises n’arrêtent pas de retirer les couleurs du fabricant chinois. Les modèles d’Amazfit, Oppo, HUAWEI, HONOR ou OnePlus, entre autres, sont aujourd’hui d’excellentes alternatives.

Aujourd’hui, nous voulons vous montrer le smartband Amazon le plus vendu en ce moment, et ce n’est autre que l’Amazfit Band 5, un bracelet très complet et très bon marché que vous pouvez obtenir pour environ 20-30 euros selon la couleur choisie. Quant à son design, c’est ce qui se rapproche le plus du Xiaomi Mi Band, avec des bracelets interchangeables et un corps unique. Le catalogue de wearables Amazfit-Xiaomi est sublime, et ce Band 5 le fait vibrer.

Bande Amazfit 5

Achetez le bracelet intelligent le plus vendu d’Amazon

Cet Amazfit Band 5 a plusieurs aspects que nous devons souligner et qui vous feront en obtenir un. L’un des plus importants en ce sens est sa batterie, d’une durée de 15 jours, nous sommes confrontés à un niveau d’autonomie brutal par rapport au reste des modèles du marché. Nous avons notre propre chargeur magnétique qui recharge la batterie en seulement 2 heures. La batterie peut durer jusqu’à 25 jours avec une utilisation de base.

Quant aux capteurs qu’il intègre, nous avons la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le podomètre, l’accéléromètre, le contrôle du sommeil, le moniteur de stress et la surveillance du cycle menstruel. Avec BioTracker 2, nous pouvons avoir une évaluation quotidienne de notre état de santé et de l’activité que nous avons réalisée.

Léger, complet et avec beaucoup de batterie, c’est l’Amazfit Band 5.

L’écran de cet Amazfit Band 5 est de type Amoled, en couleur et avec une haute résolution. On peut l’utiliser à la lumière du jour sans problème, il a une très bonne luminosité pour toutes les situations. C’est un bracelet très résistant, à tel point que nous pouvons l’immerger jusqu’à 50 mètres de profondeur, résistant jusqu’à 5 atmosphères de pression.

Il intègre jusqu’à 11 modes sportifs millimétrés conçus et programmés pour que chaque mouvement soit enregistré et valorisé. Parmi eux, les plus utilisés sont la course en plein air, la marche, la course sur tapis roulant ou elliptique, et d’autres moins courants comme le yoga, le rameur ou la corde à sauter, entre autres. Nous aurons également Alexa à l’intérieur, avec le microphone de l’Amazfit Band 5, nous pouvons demander à Alexa d’appeler un contact, de jouer une chanson ou même de contrôler d’autres appareils intelligents connectés à notre réseau WiFi à la maison, sans avoir de haut-parleur ni d’écran Echo.

Bande Amazfit 5

Depuis son écran, nous pouvons également contrôler la musique que nous jouons avec le mobile, agir comme un obturateur pour l’appareil photo du smartphone ou lire les notifications des applications de messagerie et de messagerie. De plus, nous avons un chronomètre, une alarme, une minuterie, un rappel d’événement et des appels entrants. Pour moins de 30 euros vous ne verrez pas quelque chose d’aussi complet en ce moment, et près de 17 000 avis avec une moyenne de 4,4 sur 5 disent tout.

