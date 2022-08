Ces 3 gadgets bon marché m’ont aidé à construire une maison intelligente

Je les ai à la maison et je les utilise tous les jours, ces appareils m’ont aidé à démarrer avec ma maison intelligente.

Vous pouvez commencer à créer votre maison intelligente pour moins cher que vous ne le pensez. La domotique est à la mode et la vérité est que contrôler les appareils domestiques en utilisant uniquement votre voix est très confortable. Pour cette raison, je viens avec quelques recommandations pour que vous puissiez monter sur le bateau.

Ces 3 appareils peuvent être le meilleur moyen de commencer à créer une maison connectée. Je les ai et je les utilise tous les jours, ce sont d’excellentes options pour commencer. D’un côté, l’Amazon Echo Dot, une enceinte intelligente. Aussi le Fire TV Stick, un appareil qui change votre téléviseur pour toujours. Enfin, la Xiaomi Bedside Lamp 2, une lampe très spéciale de la firme chinoise.

Echo Dot (4e génération)

Il s’agit de la dernière édition du haut-parleur intelligent le plus populaire d’Amazon, un petit appareil arrondi qui aura fière allure où que vous le placiez. Je l’ai à côté de ma table de travail et la vérité est qu’il a fière allure. J’ai toujours Alexa à mes côtés, je n’ai qu’à la convoquer et lui demander ce dont j’ai besoin.

Cet Echo Dot de quatrième génération a amélioré sa qualité audio, c’est largement suffisant pour remplir une pièce de musique. Grâce à son volume, vous aurez également la possibilité de parler à Alexa à distance et de contrôler d’autres appareils dans votre maison. Cette enceinte sera votre tableau de bord.

clé tv feu

Vous n’aurez qu’à brancher ce petit appareil sur le port HDMI de votre téléviseur pour le changer complètement. Vous pourrez lire le meilleur contenu en streaming avec des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+ ou Twitch. Tout cela en résolution Full HD.

De plus, vous profiterez d’un système d’exploitation rapide et fluide fourni avec Alexa intégré. Vous aurez la possibilité d’allumer et d’éteindre votre téléviseur à l’aide d’un Echo Dot, de lui demander également de mettre une vidéo spécifique sur YouTube ou de rechercher un film d’aventure sur Netflix. Vous n’aurez pas à lever le petit doigt.

Lampe de chevet Xiaomi 2

La lampe intelligente de Xiaomi vous permettra de créer toutes sortes d’environnements. Il est livré avec des modes par défaut, une grande variété de couleurs et la possibilité d’ajuster même les moindres détails. Je l’ai dans le salon et je change complètement le look de ma maison en quelques mots.

Vous prendrez le contrôle avec l’application Xiaomi Mi Home, bien sûr aussi avec des assistants comme Alexa, Siri ou Google Assistant. « Alexa, allume la veilleuse et augmente la luminosité. » Contrôler l’éclairage avec votre voix est tellement amusant.

