Les meilleurs étuis robustes pour Samsung Galaxy Z Flip4 et Samsung Galaxy Z Fold4

Nous vous présentons une sélection de housses ultra résistantes spécialement conçues pour votre nouveau pliage.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 et le Samsung Galaxy Z Fold4 sont déjà une réalité, étant les téléphones les plus spectaculaires mais aussi les plus chers du catalogue Samsung actuel. C’est précisément pour cette raison que si vous venez d’acheter l’une des nouvelles housses pliantes de la marque ou si vous envisagez de faire le saut dans le monde « Flip », il est fortement recommandé de vous procurer une housse qui correspond à votre achat. En fin de compte, on parle de mobiles qui, dans le cas du Z Fold4, dépassent largement les quatre chiffres.

Ainsi, il est presque impératif que vous protégiez votre appareil avec un étui ou une housse fiable et durable, deux adjectifs qui, il faut le dire, se marient parfaitement avec ce que propose Spigen depuis des années. Tout cela également avec un rapport qualité-prix magnifique et avec la tranquillité d’esprit de savoir que la marque est partenaire officiel du programme d’accessoires Samsung.

Jetez un œil à la compilation que nous avons préparée sous ces lignes car vous y trouverez une demi-douzaine d’options hautement recommandées pour protéger votre Galaxy Z Flip4 ou Z Fold4. Tous sont disponibles sur Amazon, vous pouvez donc les acheter en quelques clics et avec toutes les garanties du e-commerce.

Protégez votre nouveau téléphone pliable Samsung avec ces coques

Inutile de dire que tous les étuis Spigen sont compatibles avec la charge sans fil et le port USB-C des appareils Samsung, sans compter que tous les protecteurs recommandés ici ne sont qu’un petit exemplaire de tout ce que Spigen propose dans son profil Amazon, où il a un section dédiée aux accessoires de la marque coréenne.

Samsung Galaxy Z Fold4 : Slim Armor Pro

Quelque chose comme la Ferrari des coques mobiles mais adaptée aux courbes impossibles du Samsung Galaxy Z Fold4. Il a une conception à double couche de polycarbonate et de TPU et une technologie spéciale qui protège tous les coins de l’appareil. Bien sûr, il résiste aux chocs et recouvre également la fameuse charnière pliante Samsung.

Spigen Slim Armor Pro pour Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 : Peau d’air

Si vous recherchez un étui plus fin pour votre Galaxy Z Fold4 qui vous permet également de continuer à admirer le design haut de gamme de l’appareil, ce modèle Spigen vous conviendra sûrement. Il a un design transparent qui se vante d’être très résistant. Simple, élégant et surtout d’un très bon rapport qualité/prix.

Spigen Air Skin pour Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 : protecteur d’écran et de charnière

Une autre option consiste à compléter les étuis Spigen avec ce pack qui comprend un protecteur d’écran en verre trempé et un protecteur de charnière, qui sont entièrement compatibles avec les étuis normaux. De cette façon, vous aurez une protection supplémentaire pour les deux éléments les plus fragiles du Galaxy Z Fold4 sans renoncer également à la luminosité ou à la sensibilité tactile du panneau.

Charnière et protecteur d’écran Spigen

De plus, il y a le mini chargeur super rapide Spigen ArcStation pour votre Galaxy Z Fold4 ou Z Flip4. Ce chargeur portable super compact vaut son prix et porte bien son nom, car il est capable de charger rapidement jusqu’à 27 W, ce qui vous permet de recharger votre smartphone en moins de temps lorsque vous êtes pressé.

Chargeur Spigen

Samsung Galaxy Z Flip4 : une armure robuste

Si vous êtes clair que vous voulez une protection maximale pour votre Z Flip4, le Tough Armor est l’étui dont vous avez besoin. Comme le modèle du Galaxy Z Fold4, il protège l’ensemble du terminal avec une coque en polycarbonate et TPU double couche, renforçant à la fois les coins et la zone de la caméra et l’écran extérieur, le tout sans rien renoncer. . Un étui aussi solide que pratique.

Spigen Tough Armor pour Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 : Paillettes Air Skin

Comme ce fut le cas avec le Galaxy Z Fold4, Spigen a également pensé aux utilisateurs qui veulent une coque discrète qui garde tout en bon état sur le Galaxy Z Flip4. Simple et résistant, le modèle Air Skin Glitter vous permettra de mettre en valeur votre pliage grâce à son design transparent avec des paillettes givrées de seulement 1,1 millimètre d’épaisseur.

Spigen Air Skin Paillettes pour Galaxy Z Flip4

Rappelez-vous également que Spigen a dans son catalogue des coques pour la série Samsung Galaxy Tab ainsi que des coques pour la série Samsung Galaxy Buds ou des coques pour la série Samsung Galaxy Watch, parmi de nombreux autres accessoires de protection.