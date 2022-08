Google a développé une IA spéciale capable d’éclairer vos photos d’une manière tout simplement incroyable

Google prépare une intelligence artificielle capable de nettoyer les images du bruit sans perdre en détails ni en qualité.

La relation entre les téléphones portables et la photographie de nuit est tout sauf agréable. Il est vrai qu’avoir un appareil photo dans votre poche est un grand avantage et l’une des choses les plus cool que la technologie nous ait apportées au cours des 20 dernières années, mais la vérité est que la prise de vue dans des conditions de faible luminosité n’offre pas toujours des résultats idéaux.

En effet, si on prend une photo dans la rue sans lumière naturelle, il est normal que le capteur optique génère beaucoup de bruit électronique. Il existe de nombreuses façons de le réduire, même si l’un d’eux consiste à gagner en clarté sur la photo en perdant des détails, la norme aujourd’hui pour de nombreux smartphones. Cependant, Google forme une IA qui nous permettra d’éliminer le bruit sans perdre de détails.

Des images détaillées et parfaites en basse lumière grâce au Big G

C’est l’idée de Mountain View sur papier. Pour cela, ils ont lancé un projet open source connu sous le nom de MultiNeRF, tel que collecté dans PetaPixel. Le bruit numérique et ses conséquences étant encore deux gros chantiers sur lesquels les ingénieurs doivent travailler, les algorithmes de Google veulent résoudre le problème à l’aide d’un réseau de neurones, dont vous pouvez voir les premiers (et impressionnants) résultats dans la vidéo suivante :

Ce réseau neuronal est connu sous le nom de NeRF (Neural Radiance Fields), qui a été créé à l’origine pour générer des images 3D à partir de matrices 2D. Si Google a décidé de s’appuyer sur ce réseau de neurones, c’est parce que, lors de la génération d’une image 3D, il lui est beaucoup plus facile d’analyser les informations contenues dans une image, car il peut « se déplacer » à travers celle-ci.

Le document du projet MultiNeRF énonce clairement sa mission :

Nous avons modifié NeRF pour entraîner l’IA directement sur des images RAW linéaires, en préservant toute la plage dynamique de la scène. En rendant les images de sortie brutes du NeRF résultant, nous pouvons effectuer de nouvelles tâches de synthèse de vues à plage dynamique élevée (HDR). En plus de changer le point de vue de la caméra, nous pouvons manipuler la mise au point, l’exposition et la cartographie des tons après avoir analysé l’image.

En d’autres termes : l’algorithme analyse les données brutes du fichier RAW et utilise l’intelligence artificielle pour voir à quoi ressemblerait la photo résultante s’il n’y avait pas de bruit numérique dans la scène. Le but est de conserver le maximum de détails, avec le minimum de bruit.

Pour l’instant, l’IA ​​​​qui sera chargée de mener à bien tout ce processus en est à ses débuts, même s’il ne fait aucun doute que c’est quelque chose que nous aimerions voir implémenté dans le Google Pixel le plus tôt possible. . Il est encore tôt pour savoir s’il sera possible de le faire, mais si c’est le cas, il ne serait pas mauvais que d’autres constructeurs rejoignent le train en marche. En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil aux téléphones avec le meilleur appareil photo que vous pouvez trouver sur le marché et les meilleures applications pour éditer vos photos disponibles pour Android.