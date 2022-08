Le Samsung Galaxy Z Fold4 est déjà compatible avec l’application appareil photo Expert RAW de la firme coréenne

La dernière version de l’application Samsung Expert RAW pour appareil photo, avec le numéro de build 2.0.00.3, est désormais disponible sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold4.

Aujourd’hui est le jour choisi par Samsung pour mettre en vente ses nouveaux terminaux pliables, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4, deux téléphones qui s’accompagnent d’une offre de lancement agressive qui comprend des remises pour la livraison de votre ancien appareil et quelques cadeaux comme des coques, une an d’assurance gratuite et un abonnement d’un an au mode Google One 2 To.

Eh bien, si vous envisagez d’acheter le Samsung Galaxy Z Fold4, sachez que vous allez pouvoir tirer le meilleur parti de ses appareils photo, car ce nouveau mobile de type livre pliable est déjà compatible avec l’Expert RAW de la firme coréenne. application appareil photo.

Expert RAW 2.0.00.3 est désormais disponible sur le Samsung Galaxy Z Fold4

Comme confirmé par 9to5Google, la dernière version de l’application Samsung Expert RAW pour appareil photo, avec le numéro de build 2.0.00.3, est déjà compatible avec le Samsung Galaxy Z Fold4.

Lancée à la fin de l’année dernière sur certains téléphones Galaxy, l’application Expert RAW vous permet de prendre et de traiter des photos RAW et offre des commandes manuelles complètes de l’appareil photo, vous permettant de régler les hautes lumières, les ombres et la saturation des photos que vous prenez.

Cette dernière version comprend quelques nouvelles fonctionnalités telles qu’une fonction de préréglages personnalisés grâce à laquelle vous pouvez créer des préréglages pour les configurations de caméra que vous utilisez le plus fréquemment ou un nouveau menu appelé Format d’enregistrement qui vous permettra de choisir entre trois types de format d’image pour enregistrer tes photos.

L’application Expert RAW débarque sur le Samsung Galaxy Z Fold4 après avoir atteint d’autres terminaux de la marque coréenne tels que le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S21 Ultra, la famille Galaxy S22 ou le Galaxy Z Fold 3.

Si vous avez un Samsung Galaxy compatible et que vous souhaitez essayer cette application, vous pouvez télécharger sa version la plus récente à partir du lien vers le Galaxy Store que nous laissons ci-dessous.

Magasin Galaxie | Expert Samsung RAW

