Ce sont les firmes technologiques qui collectent le plus de données : Google en tête et Apple le moins

Une étude de cinq grandes entreprises technologiques détermine que Google est le plus envahissant avec la vie privée des utilisateurs.

Que les grandes entreprises technologiques se consacrent au suivi et à la collecte des données des utilisateurs n’est pas nouveau à ce stade. Nous sommes tous conscients que nos habitudes de navigation, l’utilisation des applications et le temps que nous y passons sont utilisés à des fins qui ne sont pas toujours totalement transparentes.

Ce qui apporte des nouveautés, ce sont les enquêtes qui sont menées pour savoir qui collecte le plus de données. Comme publié dans Apple Insider, des cinq grandes entreprises technologiques étudiées, Google est celle qui collecte le plus de données auprès des utilisateurs, Apple étant la moins.

Une première place qui ne devrait surprendre personne

Selon l’étude, menée par la firme StockApps avec le support de la société de marketing Digitalinformationworld, la récolte de données effectuée par Google, Twitter, Amazon, Facebook et Apple a fait l’objet d’une enquête. De tous, la société Mountain View est en tête avec 39 points de données collectés par utilisateur. L’étude ne décrit pas ce que sont ces « points de données », mais elle indique qu’ils incluent les données de localisation d’un utilisateur, l’historique de navigation, l’activité sur des sites Web tiers et, dans le cas de Google, les e-mails Gmail.

De plus, d’après la source, ils soulignent que le modèle commercial de Google repose fortement sur la publicité, ce qui se traduit par une collecte de données encore plus importante. Sans aller plus loin, il existe une application pour les systèmes GNU/Linux qui notifie l’utilisateur à chaque fois que Google collecte ses données, et les notifications sont très abondantes. N’oubliez pas que vous pouvez télécharger toutes les données que Big G possède sur vous afin de savoir exactement ce qui est collecté.

Google est suivi en deuxième position par Twitter avec 24 points et Amazon avec 23, également parce qu’ils sont soutenus soit par des revenus publicitaires, soit en essayant de suggérer quelque chose à l’utilisateur avant qu’il n’envisage de le rechercher.

Apple est-elle donc la société qui se soucie le plus de la confidentialité ?

Aucune des entreprises étudiées n’est une association caritative soucieuse de la confidentialité, mais selon les recherches menées par StockApps, Apple ne stocke que les informations nécessaires pour gérer les comptes d’utilisateurs. Cela est dû au fait que leur site Web n’a pas besoin de s’appuyer sur des revenus publicitaires, comme le font le reste des entreprises étudiées.

De plus, il convient de rappeler que ceux de Cupertino ont déjà introduit une fonction appelée App Tracking Transparency dans iOS 14.5, qui permet essentiellement aux utilisateurs disposant d’un iPhone d’empêcher les applications qu’ils utilisent de collecter leurs données ou de surveiller leur comportement.

Sur Android, nous avons une solution similaire intégrée à l’application DuckDuckGo. Cette fonction s’appelle App Tracking Protection, et elle est dédiée au blocage de tous les trackers détectés dans toutes les applications que nous avons installées sur nos téléphones. Vous pouvez télécharger l’application dans le bouton que vous trouverez juste en dessous.

Navigateur de confidentialité DuckDuckGo | jeu de Google