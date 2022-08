Erreurs Twitter COVID-19 ; le regret de Jack Dorsey ; victoire mineure pour Musk

L’étiquetage de désinformation COVID-19 sur Twitter a causé plus de problèmes à l’entreprise car elle a fait littéralement des dizaines d’erreurs embarrassantes cette semaine. Il a appliqué par erreur l’étiquette pour corriger factuellement les tweets de médecins et de scientifiques, suspendant dans certains cas leurs comptes.

Twitter a présenté ses excuses aux personnes concernées, et a promis de revoir ses procédures pour éviter toute répétition…

Erreurs Twitter COVID-19

Le Washington Post rapports:

Au cours de la semaine dernière, Twitter a signalé des dizaines de tweets contenant des informations factuelles sur le covid-19 comme de la désinformation et, dans certains cas, a suspendu les comptes de médecins, de scientifiques et de défenseurs des patients en réponse à leurs messages avertissant les gens des dangers de la maladie. De nombreux tweets ont depuis vu les étiquettes de désinformation supprimées et les comptes suspendus ont été restaurés […] Certains utilisateurs ont reçu des messages de Twitter s’excusant pour l’erreur. « Notre équipe d’assistance a examiné votre compte et il semble que nous ayons fait une erreur », a déclaré un e-mail examiné par The Post. « Nous avons déterminé que le ou les Tweets n’enfreignent pas notre politique sur les informations trompeuses Covid-19 et que, par conséquent, votre compte doit être restauré avec toutes ses fonctionnalités. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient et espérons vous revoir bientôt sur Twitter.

Alors que le réseau social a corrigé ces erreurs, des inquiétudes ont été exprimées sur le fait que c’est précisément le genre de chose qui alimente les théories du complot.

« Nous savons que lorsque des informations précises sont étiquetées comme fausses, les gens sont moins susceptibles de penser qu’elles sont exactes, même lorsqu’elles s’avèrent vraies », a déclaré Emily Vraga, professeure agrégée à l’Université du Minnesota. Elle a ajouté qu’une mauvaise application à long terme de l’étiquette pourrait également amener les utilisateurs à se méfier entièrement des systèmes de désinformation de Twitter, rendant l’étiquette inutile.

L’article cite un certain nombre d’experts qui disent que cette semaine n’était pas un incident isolé, mais qu’elle se produit depuis plusieurs mois, au moins.

Jack Dorsey regrette d’avoir fait de Twitter une entreprise

Le fondateur Jack Dorsey dit qu’il regrette d’avoir fait de Twitter une entreprise, même s’il devrait recevoir près d’un milliard de dollars si la vente à Musk se concrétise. Il fait le commentaire en réponse à une question sur ce qu’il pensait de la tournure des événements.

Le plus gros problème et mon plus grand regret, c’est que c’est devenu une entreprise.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait voulu à la place, il a déclaré qu’il devenait plus clair chaque jour qu’il devrait s’agir d’un protocole Internet, comme le courrier électronique, et non d’une entité pouvant appartenir à une entreprise ou à un gouvernement.

Elon Musk remporte la victoire sur les courts mineurs

Elon Musk, qui s’est engagé à acheter Twitter pour 44 milliards de dollars avant d’essayer de se retirer de l’accord, a remporté une victoire mineure devant les tribunaux.

Bien qu’il ait accepté de renoncer à son droit à une diligence raisonnable (c’est-à-dire vérifier que les affirmations de l’entreprise étaient vraies) en échange d’une vente rapide, Musk a par la suite affirmé que Twitter l’avait induit en erreur sur le nombre de robots spammeurs. Il a ensuite exigé que l’entreprise lui remette d’énormes quantités de données, afin qu’il puisse mener sa propre analyse.

Un tribunal a rejeté la demande de Musk pour trois ans de données sur 200 millions de comptes, mais a plutôt ordonné à Twitter de remettre des données sur les 9 000 comptes qu’il a examinés pour arriver à son chiffre de bot de 5 %.

Plus d’enquêtes de sécurité probables

Suite aux affirmations de l’ancien responsable de la sécurité de l’entreprise selon lesquelles il y avait des « déficiences extrêmes et flagrantes » dans la sécurité de Twitter, plusieurs enquêtes sont en cours.

La commission judiciaire du Sénat a lancé une enquête américaine, avec des annonces distinctes en Irlande et en France. Des enquêtes dans d’autres pays devraient suivre.

