Xiaomi lance un climatiseur puissant avec des fonctions d’auto-nettoyage

Le Xiaomi Mijia Air Conditioning Natural Wind 1.5 HP nous offre une plage de température allant de -32ºC à 60ºC, dispose d’un déflecteur de vent tridimensionnel grand angle et est au prix de 409 euros au taux de change.

Xiaomi dispose d’un vaste catalogue de produits pour la maison sous la marque Mijia, dans lequel on peut trouver des appareils aussi variés que des bouilloires, des robots aspirateurs, des purificateurs d’air, des machines à laver, des réfrigérateurs, des déshumidificateurs, des ventilateurs et même un chauffe-eau.

Eh bien, le géant chinois vient de lancer dans son pays natal un puissant climatiseur doté également de fonctions d’auto-nettoyage internes et externes.

Voici le Xiaomi Mijia Air Conditioning Natural Wind 1.5 HP, le nouveau climatiseur de la firme chinoise

Comme l’a confirmé Gizmochina, Xiaomi vient de présenter le Mijia Air Conditioning Natural Wind 1.5 HP en Chine, un nouveau climatiseur qui a remporté le Red Dot Design Award 2022 et dispose d’un écran couleur pour le contrôler.

Le nouveau climatiseur de Xiaomi présente une série d’améliorations par rapport aux générations précédentes, telles qu’un déflecteur de vent tridimensionnel à grand angle qui augmente le champ de balayage par rapport aux déflecteurs traditionnels qui ne font que déplacer l’air de haut en bas. Il y parvient grâce à 14 lames de balayage intégrées, chacune dotée de 48 micro-trous.

Ainsi, le Xiaomi Mijia Air Conditioning Natural Wind 1.5 HP nous offre un grand volume d’air circulant de 1.5HP avec une économie d’énergie annuelle estimée à 112kWh.

Le nouveau climatiseur de la marque chinoise a quatre options de vent : doux, rideau de ciel, tapis et enveloppant, il nous offre une gamme de températures qui oscille entre -32ºC et 60ºC et a un refroidissement et un chauffage très rapides (respectivement 30 secondes et 60 secondes ), puisqu’il est capable de multiplier par dix la vitesse de son compresseur en quelques secondes.

Un autre des points forts du nouveau climatiseur Xiaomi est qu’il dispose d’un système d’auto-nettoyage qui est chargé de garder propres ses composants internes et externes. En ce sens, il faut également souligner que le Xiaomi Mijia Air Conditioning Natural Wind 1.5 HP dispose d’un filtre antibactérien et anti-moisissure.

Le Xiaomi Mijia Air Conditioning Natural Wind 1.5 HP est désormais disponible à l’achat en Chine pour un prix de lancement de 2 799 yuans, soit environ 409 euros à changer. Après cette période promotionnelle, ce climatiseur reviendra à son prix d’origine, qui est de 2 999 yuans, soit environ 437 euros à changer.