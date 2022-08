L’avancée silencieuse des Google Pixel : ils ont augmenté de 230% en seulement un an

Même si cela n’en a pas l’air, les ventes de Google Pixel continuent de croître à un très bon rythme.

Le cabinet d’analystes Canalys a réalisé une étude sur la vente de téléphones mobiles en Amérique du Nord au cours du deuxième trimestre 2022. Cette recherche a révélé des données très intéressantes, comme le fait que le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est l’Android le plus vendu. mobile sur le territoire ou que les Google Pixel connaissent de plus en plus de succès, avec une croissance de 230 % en un an seulement.

Il est vrai qu’Apple et l’iPhone maintiennent leur domination incontestée sur le territoire, mais les téléphones mobiles de Google font une avancée silencieuse qui se traduit par ce chiffre de croissance incroyable. Les chiffres de vente de l’entreprise ne sont peut-être pas surprenants si on les compare à ceux d’autres géants, comme Samsung, mais on remarque à quel point ses ventes se sont multipliées en l’espace de douze mois.

Les ventes de Google Pixel augmentent de 230 % en un an

L’étude réalisée par Canalys révèle qu’au cours du deuxième trimestre 2022, qui s’étend d’avril à juin, 800 000 unités des différents modèles de Google Pixel ont été vendues en Amérique du Nord. Le chiffre n’est peut-être pas frappant si on le voit à côté des unités vendues par Samsung ou Xiaomi, mais il est surprenant si on le compare à celui de l’année dernière.

En un an seulement, les Google Pixels sont passés de 200 000 à 800 000 unités vendues.

Au cours du deuxième trimestre 2021, Google n’a vendu que 200 000 unités du Google Pixel, soit seulement un quart des ventes de la même période de l’année en cours. Concrètement, la croissance d’une année sur l’autre a été de 230%, ce qui renforce la stratégie maintenue par Google vis-à-vis de ses smartphones. De plus, il faut mentionner que cette augmentation des ventes a eu lieu pendant une période peu porteuse sur le marché du mobile.

Comme le souligne Android Police, le nombre de ventes pourrait augmenter dans les prochains mois grâce à des modèles comme le Google Pixel 6a, avec une taille plus compacte et un prix plus abordable pour les poches. Comme nous l’avons vu dans l’analyse de ce Google Pixel 6a, il dispose d’un processeur haut de gamme et de caméras très avancées pour son prix.

GooglePixel 6a

Malgré la domination de l’iPhone en Amérique du Nord, les téléphones Android continuent de connaître du succès. Le best-seller est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, bien que le grand nombre de ventes de deux mobiles à 100 euros, le Samsung Galaxy A13 et le Motorola Moto G Power (2022), soit également frappant. Sans aller plus loin, les ventes de Samsung ont augmenté de 4 % d’une année sur l’autre.

En général, les données de ventes sur le territoire nord-américain ne sont pas très positives. Si on les compare au T2 2021, les ventes sont en baisse de 6,4 %. Selon les experts, cela peut être dû à une inflation élevée, à des défis économiques et à une faible demande à cette période de l’année.

Malgré les complications, on voit déjà que les Google Pixels avancent en silence, espérant continuer à améliorer leurs données dans les mois à venir. Peut-être que Google ne figure toujours pas parmi les marques les plus vendues, mais ses smartphones conquièrent les utilisateurs sans faire grand bruit.

