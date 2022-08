Un mystérieux mobile d’ASUS vient de détruire le record de points AnTuTu

Ce qui semble être une nouvelle itération de la star phare du gaming de la marque taïwanaise vient de surprendre locaux et inconnus en battant tous les records de l’appli de benchmarking.

En juillet dernier, Asus a lancé sa nouvelle gamme de smartphones pour les joueurs, mettant deux bêtes brunes au tableau dans la section des spécifications. Ces deux terminaux avaient déjà des taux de rafraîchissement d’écran et des quantités de mémoire RAM impressionnants pour les terminaux mobiles, et ils ont déjà réussi à se hisser au sommet d’AnTuTu à la fin du mois dernier.

Cependant, ce qui semble être une nouvelle version vient d’apparaître sur Internet qui, selon GSM Arena, aurait remporté le record absolu de points dans le benchmark populaire des terminaux Android. Le nouveau terminal aurait atteint un score total de 1 146 594.

ASUS ROG Phone 6D, la nouvelle bête brune avec une surprise sous le capot

L’ASUS ROG Phone 6D est l’appareil à portée de main. Nous nous retrouverions à nouveau devant un terminal axé sur le public gamer qui partagera sûrement bon nombre de ses spécifications avec les produits phares lancés le mois dernier, avec une différence fondamentale : les modèles ASUS ROG Phone 6 qui sont déjà sur le marché ont des processeurs Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tandis que l’appareil qui a amélioré les références atteintes par ces deux terminaux monte un processeur MediaTek Dimensity 9000+.

Il a toujours été dit que les scores de référence doivent être pris avec prudence. Quoi qu’il en soit, ce qui est indéniable, c’est que le processeur de ce ROG Phone 6D a amélioré les notes de tous les terminaux équipés de processeurs Qualcomm. Plus précisément, le MediaTek Dimensity 9000+ a obtenu un score de 290 000 dans cette section, 15 % de plus que le score le plus élevé obtenu par n’importe quel Snapdragon.

Cependant, ce n’est pas la seule section dans laquelle AnTuTu cherche à établir ses scores. En plus du processeur, d’autres composants tels que le GPU sont notés. Qualcomm continue de gagner dans la section graphique, en fait. Le reste des scores de référence est divisé entre la RAM, l’interface et l’expérience utilisateur.

Pour l’instant, la société taïwanaise n’a pas donné d’informations concernant les nouveaux lancements de la ligne ROG Phone, bien que puisqu’elle dispose d’une charge rapide de 65 W, qui a déjà été certifiée par l’entité chinoise 3C, son arrivée devrait se produire plus tôt.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.