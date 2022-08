Une fuite non vérifiée prétend montrer la couleur violette de l’iPhone 14 Pro à l’état sauvage

Dans deux semaines, Apple annoncera les nouvelles séries iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Avec cela, nous verrons plus d’unités factices iPhone dans la nature jusqu’à la révélation officielle du 7 septembre. Maintenant, une fuite non vérifiée prétend montrer à quoi ressemblera la couleur violette de l’iPhone 14 Pro dans la nature.

Posté par un utilisateur de Twitter Duan Rui, ils partagent une vidéo du réseau social chinois Weibo qui prétend montrer la couleur violette de l’iPhone 14 Pro à l’état sauvage. Tout d’abord, il est important de souligner qu’il s’agit d’une unité factice et que le but de la vidéo est de montrer la nouvelle couleur.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le violet n’est visible que sous certains angles – de la même manière qu’avec d’autres produits Apple, tels que l’iPhone 13 de minuit et le MacBook Air M2.

Les rumeurs sur un iPhone 14 Pro violet ne sont pas nouvelles. Netcost-security.fr rendus précédemment signalés qui indiquent à quoi ressemblera cet iPhone en violet, comme vous pouvez le voir ici.

En plus de ça, DuanRui partage également une autre image provenant de Weibo qui montre à quoi ressembleront les autres couleurs de l’iPhone 14 Pro. Les couleurs sont :

Violet

bleu marine

Or

Graphite

Argent

Ces couleurs sont différentes de celles partagées par Utilisateur Twitter Jioriku il y a quelques semaines. Il a correctement prédit que l’iPhone 13 serait déverrouillé uniquement avec les yeux de l’utilisateur tout en portant un masque, mais pense que les couleurs de l’iPhone 14 Pro seront le vert, le violet, l’argent, l’or et le graphite, le violet remplaçant le Sierra Blue.

Enfin et surtout, le leaker ShrimpApplePro a partagé une friandise intéressante. Il prétend avoir une capture d’écran d’un iPhone 14 Pro Max et l’a comparée à une capture d’écran d’un 13 Pro Max, montrant les légères différences entre les deux grâce à la nouvelle conception de perforation + pilule supposée pour les nouveaux iPhones. Tu peux le voir ici.

