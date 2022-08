Xiaomi pourrait retirer le chargeur de tous ses Redmi Note

L’un des futurs Redmi Notes de Xiaomi arrivera sans chargeur dans la boîte. La fin approche-t-elle pour tous les appareils de la firme ?

Les médias du monde entier se sont fait l’écho de la nouvelle. Apple cesserait d’inclure le chargeur dans la boîte de son iPhone. Certaines entreprises en ont profité pour critiquer l’entreprise américaine, dont Xiaomi, mais nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. Sous la « logique renouvelable », d’autres entreprises comme Samsung ont sauté sur le bateau. Xiaomi le ferait peu de temps après.

Jusqu’à présent, les boîtes minuscules qui incluaient à peine le smartphone et la documentation nécessaire semblaient quelque peu limitées au haut de gamme, mais cela pourrait changer. Comme on peut le lire dans MySmartPrice, la boîte de l’un des prochains Redmi n’inclura pas de chargeur.

L’adieu aux chargeurs serait proche d’être une réalité

Le Redmi Note 11 SE, qui sera vendu sur certains marchés à partir du 31 août, arrivera sans chargeur. C’est du moins ce qu’établit la fiche produit, qui précise le contenu de la boîte : à côté de l’appareil, un câble USB-C, un outil pour retirer la SIM, une coque, le guide de démarrage rapide et les papiers de garantie.

La fin des chargeurs dans les cartons de tous les Xiaomi approche ? C’est très probable, et nous mentirions si nous disions que ce n’était pas quelque chose à prévoir. Les entreprises ont tendance à se suivre et dans un avenir pas trop lointain, tous les smartphones que nous achèterons pourraient avoir besoin d’un chargeur séparé.

D’autres appareils Redmi récents vendus en ce moment continuent d’inclure un chargeur, mais il ne semble pas que l’absence dans le cas de notre protagoniste soit quelque chose de spécifique. Rappelons en tout cas que la firme chinoise offrait la possibilité de choisir entre une box avec et sans chargeur avec son Xiaomi Mi 11. Cela pourrait être une alternative à la disparition totale, une option qui s’installera dans le futur.

Ce n’est pas la première fois qu’une firme décide de retirer le chargeur de la boîte d’un smartphone bon marché. Samsung l’a déjà fait avec sa famille Galaxy A et Realme a fait de même avec le Narzo 50A Prime. Cependant, le mouvement de Xiaomi peut être un avant et un après. La firme chinoise, qui est déjà la deuxième entreprise la plus vendue en Europe, serait en mesure d’entraîner le reste des constructeurs.

