L’anticipation d’Apple Watch S8 voit les livraisons de S7 chuter, mais Apple reste incontesté

Avec l’Apple Watch S8 susceptible d’être lancée aux côtés de la gamme iPhone 14 le 7 septembre, il n’est pas surprenant que les expéditions de la série 7 aient continué de baisser à mesure que son remplacement se rapproche.

Un nouveau rapport contenait aujourd’hui un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles pour Apple…

Counterpoint Research a publié ses dernières estimations.

En revanche, les livraisons d’Apple Watch au deuxième trimestre n’ont pas suivi le taux de croissance observé sur le marché des smartwatch dans son ensemble. Le marché total a augmenté de 13 %, tandis que les expéditions d’Apple Watch ont augmenté de 8 %, plus modestement.

De plus, la série 7 a poursuivi sa baisse observée pour la première fois au premier trimestre, l’équilibre des ventes se déplaçant en faveur de modèles plus anciens et moins chers, notamment l’Apple Watch qui ne mourra pas.

Du côté positif, Apple a conservé sa domination du marché, ne voyant qu’une petite baisse de sa part. La part d’Apple sur le marché des montres connectées est passée de 30,6 % au deuxième trimestre 2021 à 29,3 % au même trimestre cette année. Cela laisse encore Apple vendre plus de trois fois plus d’appareils que son concurrent le plus proche, Samsung.

Samsung a réussi à prendre la deuxième place à Huawei, faisant passer sa propre part de 7,4 % à 9,2 %.

L’Amérique du Nord est restée le plus grand marché pour les montres connectées, mais l’Inde a connu une croissance suffisamment spectaculaire pour dépasser la Chine à la deuxième place. Cela était cependant dû à un afflux de modèles extrêmement bon marché et basiques.

Un marché notable pour le trimestre a été l’Inde, qui a enregistré une croissance de 347 % en glissement annuel pour dépasser la Chine pour la deuxième place. Au cours du trimestre, 30 % des modèles expédiés sur le marché indien se sont vendus à moins de 50 $, et les grandes marques locales ont lancé des modèles rentables, abaissant les barrières à l’entrée pour les consommateurs. La Chine, qui occupait la deuxième place au trimestre précédent, a été repoussée à la troisième place avec une baisse de 10 % en glissement annuel de ses expéditions, la demande des consommateurs s’étant contractée en raison des blocages liés au COVID-19 et d’une croissance économique négative. L’Europe, qui occupait la troisième place au trimestre précédent, a été repoussée à la quatrième place avec une baisse de 13 % en glissement annuel dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne.

Quant à l’Apple Watch Series 3, elle le fait finalement semble destiné à être interrompu, car il ne prend pas en charge watchOS 9.

Reste à savoir si l’anticipation de l’Apple Watch S8 est justifiée. Jusqu’à présent, nous n’attendons aucun changement de conception significatif et un processeur pratiquement inchangé. On pense que la plupart des possibilités passionnantes des capteurs, comme la mesure de la pression artérielle et de la glycémie, sont encore loin.

La seule chose que nous pourrions voir cette fois est un capteur de température axé principalement sur le suivi de la fertilité et de meilleures performances de suivi du sommeil – bien que cela puisse également concerner les modèles plus anciens.

Photo : Raagesh C/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :